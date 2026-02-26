Песков назвал содержательным отчет Мишустина в Госдуме

Tекст: Елизавета Шишкова

«Безусловно это был очень глубокий отчет, содержательный. [Все] по делу», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Он добавил, что высокую оценку отчету также дали депутаты Госдумы.

Песков также добавил, что президент Владимир Путин обсуждает с правительством и Центробанком ситуацию с дефицитом бюджета и его финансированием. «Президент держит руку на пульсе и обсуждает и с правительством, и с Центробанком эту тему», – пояснил он.

Напомним, накануне Мишустин в Госдуме заявил, что в условиях внешнего давления российское правительство направило основные ресурсы на исполнение задач, поставленных президентом. Кроме того, он заявил, что Россия продолжает развиваться, несмотря вызовы и санкции.

Мишустин также отметил, что Россия признана одним из мировых лидеров по внедрению цифровизации государственных технологий.