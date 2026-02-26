Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.2 комментария
Песков назвал содержательным отчет Мишустина в Госдуме
Отчет о работе правительства за 2025 год, представленный премьер-министром Михаилом Мишустиным в Государственной думе, был глубоким и содержательным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно это был очень глубокий отчет, содержательный. [Все] по делу», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
Он добавил, что высокую оценку отчету также дали депутаты Госдумы.
Песков также добавил, что президент Владимир Путин обсуждает с правительством и Центробанком ситуацию с дефицитом бюджета и его финансированием. «Президент держит руку на пульсе и обсуждает и с правительством, и с Центробанком эту тему», – пояснил он.
Напомним, накануне Мишустин в Госдуме заявил, что в условиях внешнего давления российское правительство направило основные ресурсы на исполнение задач, поставленных президентом. Кроме того, он заявил, что Россия продолжает развиваться, несмотря вызовы и санкции.
Мишустин также отметил, что Россия признана одним из мировых лидеров по внедрению цифровизации государственных технологий.