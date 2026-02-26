Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.2 комментария
Производитель свинины оправдался за иглу в готовой продукции
Игла от шприца в продукции бренда «Сибагро» в Тюмени появилась из-за ошибки при ветеринарных манипуляциях, заявил производитель.
Жители Тюмени нашли иголку от шприца в продукции бренда «Сибагро». Инцидент носил единичный характер, заявили в компании, передает РИА «Новости».
Там добавили, что для исключения повторения ситуации все сырье теперь проходит проверку специальным оборудованием.
Событие произошло еще в январе 2025 года, причиной стало наличие в сырье остаточного фрагмента ветеринарной процедуры.
Представители организации добавили, что это был первый случай в истории производства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Магнитогорска обнаружил микрочип в купленной в магазине говядине.