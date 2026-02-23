Tекст: Вера Басилая

В своей авторской статье шеф-редактор швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель сравнил современные оценки Евросоюза с заблуждением вермахта летом 1942 года, когда немецкое командование было уверено в победе над Россией, передает ТАСС.

Кеппель подчеркнул, что в Брюсселе сохраняют надежду на ослабление России и победу Украины, несмотря на четыре года конфликта. По его словам, такие ожидания игнорируют реальные возможности российской армии и демонстрируют повторяющуюся ошибку недооценки России в военном отношении.

Журналист напомнил, что уроки истории часто остаются невыученными, и задался вопросом, не повторяют ли нынешние европейские политики ошибку своих предшественников. Кеппель считает, что подобные заблуждения в конечном итоге могут дорого обойтись Евросоюзу.

Генсек НАТО Марк Рютте и Кая Каллас выражали мнение о неспособности России победить НАТО или Евросоюз.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия якобы потерпела стратегическую неудачу в конфликте на Украине.

Представитель Еврокомиссии Андрюс Кубилюс призывал европейских чиновников более серьезно относиться к оценке возможностей России.