Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.
Путин сообщил о 15-процентной нехватке судей в федеральных и арбитражных судах
Президент России Владимир Путин обратил внимание на нехватку кадров в судебной системе страны.
По его словам, в федеральных судах общей юрисдикции и арбитражных судах не хватает примерно 15% судей, передает ТАСС.
Путин подчеркнул важность этой проблемы, отметив, что вопрос комплектации судейского корпуса высококвалифицированными специалистами является одним из ключевых для судебной системы.
Глава государства сделал это заявление на ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России.
