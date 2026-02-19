Путин призвал к взвешенному подходу к арестам за малые правонарушения

Путин: В тюрьме должен сидеть вор, а не мелкий правонарушитель

Tекст: Валерия Городецкая

Он обратил внимание, что не всегда оправдано сразу заключать человека под стражу по экономическим и предпринимательским делам, особенно если речь идет о незначительных нарушениях, передает ТАСС.

Путин процитировал знаменитую фразу из фильма «Место встречи изменить нельзя»: «Вор должен сидеть в тюрьме», добавив, что в подобных вопросах существуют нюансы. «За какие-то небольшие правонарушения сразу запирать человека за решетку – не всегда это обосновано», – указал глава государства.

Президент подчеркнул, что самое важное – неизбежность наказания, а не обязательно его строгость. Обращаясь к судьям, глава государства отметил, что именно от них зависит, каким будет наказание в каждом конкретном случае.

Ранее Путин потребовал жестко оценивать игнорирование решений Верховного суда.

Председатель Верховного суда Игорь Краснов призвал судей пресекать отмывание денег через экономические споры.