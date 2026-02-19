Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Путин призвал к взвешенному подходу к арестам за малые правонарушения
Путин: В тюрьме должен сидеть вор, а не мелкий правонарушитель
Президент России Владимир Путин на совещании судей призвал пересматривать обоснованность применения ареста за небольшие правонарушения.
Он обратил внимание, что не всегда оправдано сразу заключать человека под стражу по экономическим и предпринимательским делам, особенно если речь идет о незначительных нарушениях, передает ТАСС.
Путин процитировал знаменитую фразу из фильма «Место встречи изменить нельзя»: «Вор должен сидеть в тюрьме», добавив, что в подобных вопросах существуют нюансы. «За какие-то небольшие правонарушения сразу запирать человека за решетку – не всегда это обосновано», – указал глава государства.
Президент подчеркнул, что самое важное – неизбежность наказания, а не обязательно его строгость. Обращаясь к судьям, глава государства отметил, что именно от них зависит, каким будет наказание в каждом конкретном случае.
Ранее Путин потребовал жестко оценивать игнорирование решений Верховного суда.
Председатель Верховного суда Игорь Краснов призвал судей пресекать отмывание денег через экономические споры.