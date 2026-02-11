Электромонтер из Приморья получил 14 лет за госизмену

Tекст: Дмитрий Зубарев

Электромонтер из Приморья получил 14 лет строгого режима за государственную измену и угрозу убийством следователю, сообщает РИА «Новости». Суд признал 34-летнего мужчину виновным сразу по двум статьям – помимо угроз, он также применил насилие, нанеся следователю удары, в том числе в голову. В пользу пострадавшего следователя суд взыскал с осужденного 150 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Детали обвинения в государственной измене в материалах суда не уточняются. Сам подсудимый попытался оспорить приговор, утверждая, что следователь спровоцировал конфликт, а в ходе расследования были допущены существенные нарушения.

В апелляционной жалобе мужчина также пожаловался на нарушение профессиональной этики со стороны следователя и «пренебрежительное отношение к нему и его родственникам». Однако Приморский краевой суд в январе 2026 года оставил все его доводы без удовлетворения, приговор остался в силе.

