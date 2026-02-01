Tекст: Дмитрий Зубарев

Житомирский областной военкомат на Украине попытался оправдать стрельбу по гражданским, заявив о реальной угрозе жизни и здоровью своего сотрудника, передает РИА «Новости». В официальном сообщении военкомата отмечается: «В связи с реальной угрозой для собственной жизни и здоровья военнослужащий был вынужден использовать личное шумовое устройство, осуществив одиночный выстрел в землю... Инициирована служебная проверка с целью правовой оценки действий всех участников конфликта».

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что сотрудник военкомата открыл стрельбу в Житомирской области. По данным областной полиции, военнослужащий использовал стартовый, а не боевой пистолет. В военкомате утверждают, что мужчина, которого остановили для проверки документов, находился в розыске и проявлял агрессию.

К конфликту, по информации ведомства, присоединились другие гражданские лица, якобы толкавшие и хватавшие военных за одежду. Сейчас проводится служебная проверка, которая должна дать правовую оценку действиям всех сторон.

На фоне острой нехватки личного состава в ВСУ киевский режим сталкивается с массовым недовольством по поводу методов мобилизации. В социальных сетях регулярно появляются видео, на которых сотрудники военкоматов применяют силу к мужчинам, задерживают их и увозят в транспортных средствах, что вызывает новые скандалы и протесты среди населения.

