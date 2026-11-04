Директор Театра Вахтангова назвал тех, кто вправе переосмысливать классику

Директор Театра Вахтангова назвал условие переосмысления классики

Tекст: Катерина Туманова

В последнее время многие театры идут на эксперименты с классическим материалом, после чего часто сталкиваются с неоднозначными оценками критиков и публики, передает РИА «Новости».

«Наверно, для этого надо быть мастером и иметь право на переосмысление – как, к примеру, Юрий Бутусов. Не каждому режиссеру это дано, не каждый имеет такую возможность», – сказал Крок.

Он указал на то, что для работы с шедеврами драматургии необходимо стать настоящим художником, а простой приход режиссера в театр не гарантирует наличия у него этого статуса.

«Понимаете, художником еще нужно стать: если режиссер пришел ставить в театр, не факт, что он уже им является», – добавил Крок.

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