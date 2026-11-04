Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В ЕС считают, что без веттинга судебная система Грузии не может считаться непредвзятой, сообщила телекомпания «Имеди» 4 ноября.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «европейская бюрократия добивается прямого воздействия на систему правосудия в нашей стране».

По его словам, «эта заинтересованность заключается в том, чтобы судьи назначались не в соответствии с конституцией Грузии, а иностранцами для освобождения в будущем от ответственности (преступивших закон)».

Он отметил, что данное требование можно рассматривать в контексте «стимулирования Брюсселем насилия в Грузии».

«ЕС выбрал конфронтацию вместо диалога, внешняя политика ЕС ориентирована на риторику войны, что противоречит самой идее создания этого объединения. ЕС слушает только сам себя», – заявил Шаова Папуашвили.

В Грузии обращают внимание, что Брюссель добился внедрения веттинга, в частности, в Молдавии