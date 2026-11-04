По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.0 комментариев
Грузия отказала Евросоюзу в веттинге судей
Грузия отказала Евросоюзу во внедрении системы веттинга – иностранной проверки добропорядочности судей и членов Совета юстиции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В ЕС считают, что без веттинга судебная система Грузии не может считаться непредвзятой, сообщила телекомпания «Имеди» 4 ноября.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «европейская бюрократия добивается прямого воздействия на систему правосудия в нашей стране».
По его словам, «эта заинтересованность заключается в том, чтобы судьи назначались не в соответствии с конституцией Грузии, а иностранцами для освобождения в будущем от ответственности (преступивших закон)».
Он отметил, что данное требование можно рассматривать в контексте «стимулирования Брюсселем насилия в Грузии».
«ЕС выбрал конфронтацию вместо диалога, внешняя политика ЕС ориентирована на риторику войны, что противоречит самой идее создания этого объединения. ЕС слушает только сам себя», – заявил Шаова Папуашвили.
В Грузии обращают внимание, что Брюссель добился внедрения веттинга, в частности, в Молдавии