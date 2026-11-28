На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.0 комментариев
Гуменник стал шестым на этапе Гран-при Японии по фигурному катанию
Россиянин Петр Гуменник занял шестое место на этапе Гран-при Японии
Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место на заключительном этапе серии Гран-при в Токио.
Гуменник по итогам двух программ набрал 253,11 балла, став лучшим из россиян на турнире, передает ТАСС.
Еще один представитель России Владислав Дикиджи занял седьмое место с результатом 250,22 балла.
Победителем соревнований стал американский фигурист Илья Малинин, набравший 305,31 балла. В короткой программе он установил мировой рекорд. Второе место досталось французу Кевину Эймозу (270,49), третье – швейцарцу Лукасу Бричги (266,02).
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский фигурист Илья Малинин обновил мировой рекорд в короткой программе на этапе серии Гран-при в Токио.
Ранее Владислав Дикиджи занял второе место в мужском одиночном катании на этапе в китайском Шэньчжэне.
Петр Гуменник стал победителем третьего этапа Гран-при России в Красноярске.