ФХР: Герман Титов возглавит сборную России по хоккею на Универсиаде-2027

Tекст: Алексей Дегтярёв

Герман Титов возглавит национальную команду на предстоящих зимних студенческих играх. В тренерский штаб также вошли Андрей Миронов, Алексей Терещенко, Игорь Щадилов, Максим Соколов и Александр Кофанов, сообщается на сайте ФХР.

«Для меня это очень почетно. Считаю, что для России очень важно вновь выйти на международную арену, мы должны быть готовы ко всем возможным трудностям, серьезно готовиться к играм с сильными соперниками», – заявил Титов.

По его словам, сборная России всегда ставила перед собой только одну задачу – побеждать. «Нам нужна не звездная команда, а команда-звезда. Надеюсь, именно такой она у нас и будет», – добавил тренер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца тренер из США назвал полезным возвращение российских хоккеистов на международные турниры.

В начале месяца посол России в Канаде Олег Степанов заявил о желании канадцев видеть российских хоккеистов на льду.

Летом российские студенческие команды получили допуск к турнирам по хоккею и керлингу на зимних студенческих играх 2027 года.