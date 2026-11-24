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Норвегия отказала в визах российским конькобежцам
Норвегия не пустила российских конькобежцев на этап Кубка мира
Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил об отказе властей Норвегии выдать визы российским спортсменам для участия в этапе Кубка мира.
Российские конькобежцы планировали выступить на этапе Кубка мира в норвежском Ставангере, однако власти страны не разрешили им въезд, передает ТАСС. Соревнования должны пройти 12 декабря.
«Норвежцы отказали в выдаче виз, – сообщил Николай Гуляев. – Мы подали документы, а они сообщили: «Визы мы вам не дадим».
Правительство Норвегии официально ограничило въезд на территорию государства для российских и белорусских спортсменов с 16 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посольство России в Гааге заявило о пренебрежении властями Нидерландов принципом честной игры из-за отказа в выдаче виз российским конькобежцам.
Также правительство Норвегии ограничило въезд в страну российских и белорусских спортсменов.
Кроме того, Международная федерация лыжного спорта объявила о невозможности гарантировать российским атлетам доступ на чемпионат мира в Швеции.