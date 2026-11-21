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Женская сборная России по футзалу обыграла Вьетнам в товарищеском матче
Женская сборная России по футзалу победила команду Вьетнама со счетом 5:2
Женская сборная России по футзалу одержала победу над национальной командой Вьетнама со счетом 5:2 в товарищеском матче, который прошел в Хошимине.
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу российской команды, передает РИА «Новости».
Дубль оформила Татьяна Гришечкина, забившая оба мяча на 12-й минуте. Также отличились Анастасия Дурандина, Валерия Хлебосолова и Кристина Левен. Гришечкина стала автором автогола, еще один мяч в ворота российской команды забила Туй Линь Нго Нгуен.
Российская команда во второй раз обыграла сборную Вьетнама. Первая встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 4:1.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре женская сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Индии.
Летом российская национальная команда по футзалу заняла первое место на турнире в Таиланде.
Ранее российские футболистки сыграли вничью с командой КНДР в товарищеском матче.