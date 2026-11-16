Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Аэропорт Внуково вернулся к штатному режиму работы
Аэропорт Внуково снял ограничения на прием и выпуск рейсов
Росавиация отменила временные ограничения на использование воздушного пространства в московском аэропорту Внуково, сообщил представитель ведомства в Max-канале.
«Аэропорт Внуково: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказано в сообщении.
Ограничения на использование воздушного пространства в районе столичной авиагавани вводились по согласованию с соответствующими органами. В ведомстве подчеркнули, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число сбитых ПВО летевших на Москву дронов достигло 57 штук. В понедельник в Шереметьево ввели временные ограничения на использование воздушного пространства, а в воскресенье аэропорт Внуково начал прием и отправку рейсов по согласованию.