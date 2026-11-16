Аэропорт Внуково вернулся к штатному режиму работы

Аэропорт Внуково снял ограничения на прием и выпуск рейсов

Tекст: Катерина Туманова

«Аэропорт Внуково: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказано в сообщении.

Ограничения на использование воздушного пространства в районе столичной авиагавани вводились по согласованию с соответствующими органами. В ведомстве подчеркнули, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число сбитых ПВО летевших на Москву дронов достигло 57 штук. В понедельник в Шереметьево ввели временные ограничения на использование воздушного пространства, а в воскресенье аэропорт Внуково начал прием и отправку рейсов по согласованию.



