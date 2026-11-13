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    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

    15 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

    4 комментария
    13 ноября 2026, 20:04 • Новости дня

    В Словакии спрогнозировали рост доли нероссийской нефти на НПЗ в Братиславе

    В Словакии спрогнозировали рост доли нероссийской нефти на НПЗ до 23%

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что доля перерабатываемой нероссийской нефти на нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft в текущем году достигнет 23% по сравнению с 4% в 2022 году.

    «В 2022 году доля нероссийской нефти в переработке НПЗ Slovnaft составляла 4%, а в текущем году ее доля должна составить уже 23%», – передает слова Саковой в соцсетях ТАСС.

    Ранее министр сообщала о планах Словакии полностью диверсифицировать источники поставок нефти к концу 2027 года. При этом премьер-министр республики Роберт Фицо регулярно подчеркивает заинтересованность государства в получении сырья из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр страны Роберт Фицо сообщил о готовности Братиславы обратиться в суд в случае требования Еврокомиссии о полном отказе Словакии от поставок российской нефти.

    В октябре министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар назвал Россию практически незаменимым поставщиком энергоносителей.

    В мае власти Словакии рассмотрели перспективу перехода на прямые поставки энергоносителей из России.

    13 ноября 2026, 09:01 • Новости дня
    Евросоюз разделился на три лагеря при выборе переговорщика с Россией

    Politico: ЕС разделился на три лагеря при выборе переговорщика с Россией

    Евросоюз разделился на три лагеря при выборе переговорщика с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Европейского союза разделились на три лагеря по вопросу, кто мог бы представлять сообщество на переговорах с Россией, сообщает Politico.

    Страны ЕС разделились на три группы в вопросе выбора кандидата для диалога с Москвой, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Первый лагерь поддерживает главу Евросовета Антониу Кошту, считая его наиболее приемлемым вариантом благодаря занимаемой должности. Вторая группа лоббирует переговорщиков от Франции и Германии, так как Париж и Берлин не желают предоставлять Брюсселю монополию на представление европейских интересов.

    Третий, самый малочисленный лагерь предлагает назначить главу европейской дипломатии Каю Каллас. Однако ряд дипломатов считает ее худшим из возможных кандидатов из-за антироссийской позиции, называя подобное предложение шуткой.

    Вопрос назначения представителя планируется обсудить в пятницу на саммите ЕС в Дублине, однако окончательное решение вряд ли будет принято.

    В четверг президент России Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил о необходимости того, чтобы США поработали со странами Европы для определения их позиции – хотят они мира или войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить Антониу Кошту и Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо сформировать четкое и единое видение своих целей, прежде чем назначать специального посланника для переговоров с Россией, и отметил, что готов заниматься этим вопросом.

    Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика по мирному урегулированию.

    Комментарии (8)
    13 ноября 2026, 09:57 • Новости дня
    Европейцы массово поддержали создание армии ЕС

    Politico: Создание единой армии Евросоюза поддержал 71% европейцев

    Европейцы массово поддержали создание армии ЕС
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Согласно результатам опроса аналитического центра GLOBSEC, 71% жителей европейских стран хотят формирования собственных вооруженных сил Европейского союза на фоне сомнений в надежности США.

    Опрос показал сильную поддержку идеи европейской армии в странах Евросоюза. Наибольший уровень одобрения зафиксирован в Румынии (82%), Литве (78%) и Франции (75%). В традиционно осторожных в вопросах оборонной интеграции Польше и Болгарии инициативу поддержали 70% респондентов, а в Германии – 69%, пишет Politico.

    Высокий интерес к военным возможностям Европы не означает отказа от НАТО. В странах альянса 77% опрошенных хотят сохранить членство, а 78% респондентов в ЕС выступили за развитие европейской обороны параллельно с блоком. Также 64% граждан государств без обязательного призыва высказались за возвращение срочной службы.

    Отношение к Вашингтону продемонстрировало растущий трансатлантический раскол. Более трети участников опроса в Европе считают США угрозой безопасности. В Германии, Франции и Британии такого мнения придерживается около половины респондентов. ФРГ стала единственной страной, где большинство опрошенных назвали Вашингтон угрозой.

    Граждане Германии также выделяются отношением к украинскому кризису. Около 40% респондентов согласились с тем, что отношение Киева к русскоязычному населению оправдывает спецоперацию на Украине, а 39% посчитали, что конфликт спровоцировал Запад. Почти 60% немцев готовы согласиться на территориальные уступки со стороны Украины ради мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Пентагон не стал приглашать Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО. Летом уровень доверия европейцев к Европейскому союзу достиг рекордных показателей. Весной власти Британии, Франции, Германии и Швеции обсуждали варианты расширения европейского ядерного щита на фоне сомнений в американских гарантиях.

    Комментарии (20)
    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2026, 12:22 • Новости дня
    Рар: Европейцы не хотят менять систему безопасности на основе сдерживания России

    Политолог Рар: ЕС намерен тянуть время по вопросу системы безопасности в Европе

    Рар: Европейцы не хотят менять систему безопасности на основе сдерживания России
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейские столицы опасаются, что Вашингтон навяжет им некий новый договор с Москвой о системе безопасности на континенте, поэтому предпочитают тянуть время в надежде на укрепление позиций демократов в США, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что ЕС разделился на три лагеря при выборе переговорщика с Россией.

    «Европейцы не хотят менять существующую систему безопасности. Они считают, что архитектура Европы должна базироваться на силе НАТО и Евросоюза, на сдерживании России и на подключении Украины к западным структурам. При этом, по их мнению, у Москвы нет права менять эту систему в свою пользу. Поэтому готовность администрации Дональда Трампа искать компромисс с РФ в этом вопросе вызывает у европейских политиков непонимание», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Вместе с тем, как указал собеседник, в столицах стран ЕС осознают: у США есть рычаги, чтобы заставить их согласиться на некий новый договор с Москвой, а Трамп вполне может проигнорировать партнеров и шантажировать их выходом из НАТО. «Отсюда решение европейцев тянуть время: не соглашаться ни на что, не назначать собственных переговорщиков, продолжать поддерживать Украину и надеяться на скорое укрепление позиций демократов в США, которые вернут политику к прежним «байденовским» позициям», – пояснил аналитик.

    Впрочем, ситуация внутри ЕС неоднозначна. «Жесткую и принципиальную линию поддерживают Германия, Франция, Польша и Дания. К ним относится и Британия, которая за кулисами руководит внешнеполитическими процессами. Отдельные страны – например Словакия, а теперь также Финляндия и Норвегия, – хотят смягчить линию и договориться с Москвой, но плана у них нет», – уточнил Рар.

    «Если говорить о кандидатах на роль переговорщика, то глава Евросовета Антониу Кошта видит, что в Европе разброд, и не хочет рисковать, выступая в роли посредника. Фигуру финского президента Александра Стубба отвергают в Германии – там боятся, что он окажется слишком уступчивым», – детализировал спикер.

    По его словам, есть также мнение, что переговоры должны вести немцы, которые «и так за все платят и все решают». «Но канцлер Фридрих Мерц сам отказывается говорить с Владимиром Путиным. Он не хочет сдавать позиции Украины», – указал политолог. «Таким образом, остается Кая Каллас. Наверное, ее и пошлют на переговоры, подобные тем, что прошли в Абу-Даби», – допустил эксперт, добавив, что против могут выступить США. «Глава евродипломатии совсем несговорчива, к тому же – явная русофобка», – акцентировал он.

    «Как бы то ни было, Европа будет тянуть время до саммита G20 во Флориде. Возможно, Мерц и Эммануэль Макрон вынуждены будут лично переговорить с Путиным. Что из этого получится, сказать трудно, ведь американцы и европейцы по-разному оценивают кризис на Украине. Администрация Трампа видит вину Запада в начале конфликта, в то время как Евросоюз рассматривает все как одностороннюю агрессию России», – заключил Рар.

    Ранее спецпосланник президента США и его зять Джаред Кушнер заявил, что Россия и Украина якобы договорились допустить представителей Европы на следующий раунд переговоров. По его словам, расширение формата контактов позволит обсудить устройство европейской безопасности после окончания боевых действий.

    «Долгосрочное прекращение боевых действий требует надежных гарантий безопасности, механизмов предотвращения конфликтов и взаимных обязательств по деэскалации, снижающих риск будущего конфликта», – сказал он. Кушнер добавил, что «никакие более широкие европейские механизмы безопасности не будут окончательно оформлены» без учета интересов безопасности Украины и достижения соглашения об урегулировании конфликта.

    Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры России и Украины при посредничестве США. 12 ноября прошла встреча Владимира Путина с американскими эмиссарами Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Она продлилась более двух часов. В ходе открытой части переговоров российский лидер призвал США помочь Европе определиться, чего она хочет – мира или войны.

    Путин подчеркнул, что любой ввод иностранных войск на Украину после заключения мира спровоцирует возобновление боевых действий, поскольку для Москвы их присутствие неприемлемо. «Европейцы знают об этом. Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу же введут войска на территорию Украины. Что это означает? Мы уже об этом говорили: для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится», – приводит слова президента сайт Кремля.

    Он указал, что администрация Дональда Трампа в этом случае предложила договориться об инструментах обеспечения безопасности в Европе в целом. «Что мы слышим от европейцев? Говорят: нет, только после мира на Украине. Но после мира на Украине они собираются вводить войска на территорию Украины. А это продолжение войны. Круг замкнулся», – добавил глава государства.

    Помощник президента России Юрий Ушаков после встречи Путина с американскими переговорщиками заявил, что Москва готова вместе с Вашингтоном немедленно приступить к обсуждению европейской безопасности. По его словам, РФ рассчитывает, что страны Европы поддержат работу над новой долгосрочной архитектурой безопасности.

    Однако в европейских столицах снова наблюдаются тревога и раскол. Так, премьер-министр Эстонии Кристен Михал испугался, что Европа оказалась в «ловушке», согласившись обсуждать архитектуру безопасности региона в рамках переговоров по конфликту на Украине. По его мнению, Россия якобы не может участвовать в обсуждении архитектуры безопасности.

    В свою очередь издание Politico отмечает, что Евросоюз, предположительно обеспечивший себе место за столом переговоров, разрывают споры о том, кто будет выступать от имени объединения. Причем эта тема затмевает саммит в Дублине, который не должен был быть посвящен Украине. По информации журнала, Евросоюз разделился на три основные группы по вопросу выбора представителя для переговоров с Москвой по украинскому урегулированию.

    Первая группа поддерживает кандидатуру главы Евросовета Антониу Кошты, считая его самым приемлемым кандидатом благодаря его институциональной должности. Второй лагерь выступает за переговорщиков из Франции и Германии. Эти страны не хотят уступать свои места за столом переговоров и вряд ли одобрят сделку, которая даст Брюсселю монополию на представление интересов всего Евросоюза в процессе переговоров.

    Третий, самый малочисленный лагерь предлагает назначить главу европейской дипломатии Каю Каллас. Однако ряд дипломатов считает ее худшим из возможных кандидатов из-за антироссийской позиции, называя подобное предложение шуткой.

    Комментарии (3)
    13 ноября 2026, 02:35 • Новости дня
    Премьер Эстонии Михал назвал ловушкой переговоры о безопасности в Европе

    FT: Европа испугалась требований России по архитектуре безопасности

    Премьер Эстонии Михал назвал ловушкой переговоры о безопасности в Европе
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что европейские страны оказались в ловушке из-за требований Москвы пересмотреть архитектуру безопасности континента в обмен на участие в мирных переговорах по Украине.

    Европейские дипломаты выразили обеспокоенность тем, что последний раунд переговоров по Украине лишь усилил требования России о полной перестройке архитектуры безопасности континента, пишет Financial Times.

    «Три официальных представителя сообщили Financial Times, что в европейских столицах нарастает беспокойство по поводу того, что согласие на обсуждение более широких вопросов обороны и безопасности на континенте станет ценой за участие в переговорах по Украине, от чего они отказывались на протяжении пяти лет», – сказано в материале.

    В частности, премьер-министр Эстонии Кристен Михал предупредил, что Европу заманили в «ловушку» обсуждения архитектуры безопасности континента в обмен на участие в переговорах и что Россия якобы много лет пытается повлиять на суверенитет государств НАТО.

    «Сейчас мы в ловушке. Россия не должна участвовать в этой дискуссии», – заявил он в преддверии саммита европейских лидеров в Дублине в четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Михал призвал уполномочить председателя Кошту и Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    В среду помощник президента России Мединский заявил о необходимости полного пересмотра архитектуры европейской безопасности. Он также допустил участие европейских государств в мирных переговорах после пробуждения у них совести.

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    12 ноября 2026, 20:58 • Новости дня
    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы

    Le Figaro: Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы

    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы
    @ Hannibal Hanschke/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо сформировать четкое и единое видение своих целей, прежде чем назначать специального посланника для переговоров с Россией, и отметил, что готов заниматься этим вопросом.

    Лидеры европейских стран обсудили возможность назначения единого представителя на возможных мирных переговорах. Об этом стало известно по прибытии политиков на саммит Европейского политического сообщества в Дублине, пишет Le Figaro.

    «Я всегда готов этим заняться», – сказал Макрон в ответ на вопрос, может ли он стать переговорщиком с Россией от всей Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны встревожились из-за планов США обсуждать европейскую безопасность с Россией.

    В пятницу Мерц заявил о необходимости одобрения мирного соглашения по Украине всеми странами НАТО.

    В прошлом месяце Брюссель попытался закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса.

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    13 ноября 2026, 16:40 • Новости дня
    Крупные города Евросоюза призвали запретить сигареты с фильтрами

    Politico: Крупные города Евросоюза призвали запретить сигареты с фильтрами

    Крупные города Евросоюза призвали запретить сигареты с фильтрами
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Несколько крупных городов Евросоюза обратились к властям с требованием запретить использование сигаретных фильтров из-за их негативного влияния на экологию.

    Брюссель, Генуя, Дублин, Мюнхен и другие мегаполисы поддержали инициативу «Нет фильтрам», запущенную муниципалитетом Гааги и одобренную правительством Нидерландов, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В городах отмечают, что окурки стали главной причиной загрязнения улиц. Правила ЕС, обязывающие производителей табака оплачивать уборку окружающей среды, не касаются использованных фильтров. Один из советников администрации Брюсселя заявил, что окурки составляют около 30% всего мусора в столице Бельгии.

    Подавляющее большинство фильтров производят из ацетилцеллюлозы – плохо разлагающегося вида пластика. Биоразлагаемые аналоги пока не приобрели популярности.

    Активисты требуют полного запрета фильтров, опасаясь, что частичные меры позволят производителям использовать новые материалы, которые формально не являются пластиком, но остаются такими же вредными для окружающей среды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Европейская комиссия допустила возможность запрета на экспорт пластиковых отходов в Турцию.

    В прошлом году в Евросоюзе обсуждали возможность полного запрета сигарет с фильтрами и электронных сигарет.

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    13 ноября 2026, 18:17 • Новости дня
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    @ Зотин Игорь/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас на саммите ЕС в Дублине попыталась процитировать бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, однако приписала ему фразу, которую он никогда не произносил.

    «Как говорил министр иностранных дел Советского Союза Андрей Громыко, сначала надо предъявить угрозы и ультиматумы, потому что потом всегда найдутся те, кто предложит нечто, чего у вас не было», – цитирует Каллас РИА «Новости».

    При этом советский дипломат таких слов не произносил. На самом деле глава евродипломатии описала «ловушку Громыко» – так на Западе называют переговорную тактику, при которой одна сторона выдвигает заведомо жесткие требования и затем выжидает, пока другая пойдет на уступки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России Константин Долгов указал на необходимость отставки Каллас из-за отказа учитывать требования Москвы по безопасности.

    На прошлой неделе глава европейской дипломатии исключила обсуждение с Россией и США архитектуры безопасности.

    Летом Каллас заявила о необходимости согласования жестких требований перед возможными переговорами с Москвой.

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    13 ноября 2026, 17:33 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным

    Туск: Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным

    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и эмиссар Джаред Кушнер сообщили лидерам стран Европы об итогах своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    По словам Туска, Уиткофф и Кушнер в Дублине рассказали лидерам ряда европейских стран и представителям ЕС об итогах встречи с президентом Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

    «Вчера поздно вечером на военном аэродроме в Дублине состоялись переговоры с участием представителей США, Великобритании, Польши, Германии, Франции, Италии и институтов ЕС. Американцы сообщили об итогах встречи в Москве», – сообщил польский премьер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спецпосланник Джаред Кушнер сообщил о прогрессе на переговорах делегаций России и Украины и в дискуссиях с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об отмеченном на переговорах нежелании властей Украины завершать конфликт.

    Стив Уиткофф на встрече с президентом России заявил о возможности привлечения европейских стран к трехсторонним контактам.

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    13 ноября 2026, 05:25 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС подготовил новые санкции против российских банков и энергокомпаний

    ЕС введет новые санкции против российских банков и нефтетанкеров

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны Европейского союза планируют утвердить более ста новых ограничительных мер в отношении российских банков, энергетических компаний и танкеров, перевозящих нефть в обход ограничений.

    Новые санкции будут направлены против российского энергетического сектора, банков, а также судов так называемого теневого флота, пишет Bloomberg.

    Поводом для введения очередных мер стал рост числа гибридных атак в Европе, ответственность за которые возлагают на Москву. В частности, речь идет о кибератаках, поджогах и неудачной атаке дронов на аэропорт в Германии.

    Ожидается, что министры иностранных дел стран Евросоюза одобрят эти ограничения на встрече в Брюсселе в понедельник. Кроме того, идет разработка 22-го пакета антироссийских санкций, который может быть принят в декабре.

    Во вторник министры обороны стран объединения обсудят отношения с Китаем. Основное внимание планируется уделить снижению зависимости в цепочках поставок и мерам по ограничению поддержки, которую Пекин оказывает Москве. На встрече также выступит заместитель министра обороны США Элбридж Колби, который расскажет о планах по пересмотру американского военного присутствия в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия ввела санкции против «Сибур холдинга» и «Восток ойл». Власти Франции объявили о новых санкциях ЕС против России. Лавров указал на триллионные убытки Европы от разрыва торговли с Россией.



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    13 ноября 2026, 14:32 • Новости дня
    Евросоюз в январе-сентябре нарастил импорт СПГ из России на 12%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Суммарные поставки российского сжиженного природного газа в европейские страны за три квартала составили 6,72 млрд евро, увеличившись почти на 12% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные Евростата.

    По данным Евростата, объем импорта трубопроводного газа за этот же период вырос на 6% и составил 4,86 млрд евро, передает РИА «Новости». Суммарные поставки российского голубого топлива увеличились на 10%, достигнув 11,59 млрд евро.

    В сентябре закупки сжиженного природного газа снизились на 9% до минимальных с прошлого ноября 498,2 млн евро. При этом в годовом выражении зафиксирован рост на 42%. Поставки по трубопроводам в первый месяц осени выросли на 15% за месяц и на 64% за год, достигнув максимальных с начала 2025 года 782,9 млн евро.

    Общие поставки российского газа в европейские страны по итогам сентября выросли на 5% к августу и в полтора раза к прошлому году, составив 1,28 млрд евро. В январе Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта энергоносителей из России, запрет на закупки СПГ по краткосрочным контрактам действует с апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце страны Евросоюза вопреки санкциям увеличили закупки российского сжиженного природного газа до 12,18 млн тонн.

    В июле Европа решила скупить весь неподсанкционный российский СПГ.

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    13 ноября 2026, 08:15 • Новости дня
    Журналист Боуз раскритиковал фон дер Ляйен за слова о переговорах в ОАЭ

    Журналист Боуз высмеял слова фон дер Ляйен о переговорах в Абу-Даби

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ирландский журналист Чей Боуз жестко осудил заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о мнимом участии европейских представителей в трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

    Европа была якобы представлена на прошедших переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах, цитирует фон дер Ляйен РИА «Новости».

    «Кто-то забыл сказать ей, что им нельзя было проходить дальше бара в вестибюле, и они подслушивали за дверью как стажеры. Женщина совершенно оторвана от реальности», – написал журналист, комментируя слова главы Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посол России в Австралии Михаил Петраков заявил о насаждении украинскими представителями русофобии на фоне прошедших переговоров в Абу-Даби.

    В среду глава российской делегации Владимир Мединский выразил благодарность руководству ОАЭ за организацию переговоров России, США и Украины.

    В прошлом месяце Чей Боуз раскритиковал заявление министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля об отношениях с Россией.

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    13 ноября 2026, 07:46 • Новости дня
    Константинов назвал сумасшествием слова Каллас о «российских нарративах»

    Глава парламента Крыма Константинов назвал сумасшествием слова Каллас о РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал сумасшествием и проявлением невежества призыв главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас не поддаваться на «российские нарративы».

    «Заявление Каллас – проявление сумасшествия. Сейчас ее наняли хаять все советское. Завтра ее наймут хвалить Россию, и она будет это делать. Потом наймут хаять Украину, и она тоже это будет делать. Она – приспособленец, к тому же глубоко необразованный», – заявил Константинов, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что для Европы наличие такого руководителя на высоком посту в ЕС является настоящей трагедией.

    Ранее Каллас призвала не верить «российским нарративам» об опасениях за безопасность и заявила об усилении санкций против Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал предложил уполномочить главу европейской дипломатии Каю Каллас представлять Европу на переговорах России и Украины.

    В среду посол России Константин Долгов заявил о необходимости отставки Каллас из-за отказа учитывать требования Москвы по безопасности.

    Ранее сама Каллас исключила обсуждение архитектуры безопасности Евросоюзом совместно с Россией и США.

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    13 ноября 2026, 18:41 • Новости дня
    Каллас призвала страны ЕС отказаться от обсуждения безопасности с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала страны Евросоюза отказаться от диалога с Москвой по архитектуре безопасности, назвав саму возможность подобных переговоров «ловушкой».

    По прибытии на неформальный саммит ЕС в Дублине глава европейской дипломатии призвала страны объединения не вести диалог с Москвой по вопросам архитектуры европейской безопасности, передает ТАСС.

    «Любое обсуждение европейской архитектуры безопасности лишь отвлечет внимание от главного требования Брюсселя – сначала объявить прекращение огня, и только потом говорить обо всем остальном», – заявила Каллас.

    Она добавила, что вероятность проведения подобных консультаций является «ловушкой Москвы», поэтому европейским странам не следует слушать Россию в этом вопросе. При этом глава евродипслужбы подтвердила намерение возглавить возможные переговоры Евросоюза с Москвой, так как считает себя сильным переговорщиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    Во вторник заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил об исключении Евросоюзом себя из переговорного процесса своей поддержкой Киева.

    В понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении объединения сопротивляться обсуждению новой архитектуры европейской безопасности до перемирия.

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    13 ноября 2026, 10:00 • Новости дня
    Глава МИД Чехии описал идеального кандидата для переговоров с Россией

    Глава МИД Чехии призвал выбрать приемлемого для России переговорщика от ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что представитель Европы на мирных переговорах по Украине должен уважать все стороны конфликта и быть приемлемым для России.

    Мацинка в интервью CT24 заявил, что европейский посланник должен с уважением относиться к Западу и одновременно понимать Восток, передает «Газета.Ru».

    «Нельзя назначить кого-то зашоренного, с кем Россия никогда не будет разговаривать, или того, кому не доверяет Украина», – заявил Мацинка.

    До этого верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила готовность представлять Европу на переговорах с Москвой. По ее словам, соответствующие договоренности были достигнуты в 2024 году при назначении на руководящие должности внутри европейских структур.

    Комментируя недовольство ее кандидатурой со стороны России, Каллас отметила, что это не должно быть проблемой для Европы, поскольку каждая сторона имеет право самостоятельно выбирать своих представителей.

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил, что Украина и Россия договорились, что в следующем раунде переговоров примут участие представители ЕС.

    В четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить председателя Европейского совета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    Страны Европейского союза разделились на три лагеря по вопросу, кто мог бы представлять сообщество на переговорах с Россией.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо сформировать четкое и единое видение своих целей, прежде чем назначать специального посланника для переговоров с Россией, и отметил, что готов заниматься этим вопросом.

    Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

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    12 ноября 2026, 22:40 • Новости дня
    Bloomberg: Импорт нефти в Индию из Персидского залива превысил объем российского

    Bloomberg: Импорт нефти в Индию из Персидского залива превысил российский

    Tекст: Катерина Туманова

    Импорт нефти в Индию из стран Персидского залива впервые с начала конфликта в Иране превысил объемы поставок из России за счет восстановления судоходства в Ормузском проливе.

    В ноябре поставки ближневосточной сырой нефти в Индию выросли до 2,1 млн баррелей в сутки, превысив российский импорт в размере 1,8 млн баррелей в сутки, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

    «Объем импорта нефти в Индию из стран Персидского залива впервые с начала обострения ирано-американского конфликта превысил показатели поставок из России, поскольку благодаря организации челночных рейсов танкеров удалось восстановить транспортировку через Ормузский пролив», – сказано в материале.

    В апреле ежедневный транзит нефти через Ормузский пролив в Индию падал до 247 тыс. баррелей по сравнению со средним показателем в 2,8 млн баррелей в феврале. Падение произошло из-за нападений на суда и закрытия водного пути на фоне интенсификации боевых действий между США и Ираном.

    Крупные производители Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак и Кувейт, сейчас отгружают нефть темпами, близкими к довоенным. Совокупный экспорт этих стран в октябре увеличился до 15,53 млн баррелей в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре на марку Urals пришлось 35% от общего объема поставок углеводородов в Индию. США объяснили отмену санкций против России потребностями Индии. Доля российской нефти в импорте углеводородов Индии достигла 35%.

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