Пентагон: Нидерланды запросили у США почти 480 ракет Sidewinder

Tекст: Дмитрий Зубарев

В 2026 году Нидерланды направили США запрос на приобретение до 479 ракет AIM-9X Sidewinder общей стоимостью 360 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы Пентагона.

Эти боеприпасы могут применяться в системах противовоздушной обороны. В конце октября премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявлял, что страна ищет дополнительные ракеты для украинских сил ПВО. При этом в уведомлениях американского военного ведомства не уточняется, связана ли новая закупка с передачей вооружений Киеву.

В настоящее время европейские государства и Канада приобретают американское оружие для украинской армии через механизм PURL. Эта инициатива начала работать после того, как администрация Дональда Трампа остановила прямую военную помощь Киеву.

Новые запросы дополняют контракты 2022 и 2024 годов. В марте Конгресс США был уведомлен о поставке до 87 ракет на 65 млн долларов, а в сентябре – о возможной продаже еще 392 ракет на 295 млн долларов. В результате общая сумма контрактов выросла почти до 1,17 млрд долларов за 863 единицы.

Власти России считают, что поставки вооружений на Украину являются «игрой с огнем» и мешают урегулированию конфликта. В Кремле подчеркивали, что накачивание страны западным оружием не способствует переговорному процессу и будет иметь негативный эффект.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее не включили ракеты для систем ПВО Patriot в пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов.

Также Североатлантический альянс не сумел реализовать программу PURL по отправке американских вооружений для нужд украинской армии.

Кроме того, руководство Украины намеревалось напрямую обратиться к Конгрессу США с просьбой поставить ВСУ ракеты для систем ПВО Patriot.