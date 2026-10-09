В колледжах решили ввести специальность по искусственному интеллекту

Кравцов: Отдельная специальность по ИИ появится в колледжах

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнил Кравцов на форуме «Цифровые дни Иннополиса», в колледжах России появится отдельная специальность, связанная с технологиями искусственного интеллекта, передает ТАСС.

«В колледжах у нас в каждой специальности есть модуль. Мы уже стандарты включили по использованию искусственного интеллекта, плюс отдельная специальность в колледжах по подготовке в сфере искусственного интеллекта», – заявил он.

Министр добавил, что в стране разрабатывается суверенный искусственный интеллект для системы образования. По его словам, в данный момент идет выбор технологического партнера для реализации проекта.

Знакомство детей с технологиями ИИ начинается уже в начальной школе в рамках предмета «Окружающий мир», пояснил глава Минпросвещения. Эти темы также включены в программы по информатике, труду, ОБЗР и биологии. Совместно с Академией наук и Яндексом ведомство готовит новый учебник по информатике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в школьную программу добавили обязательный курс об искусственном интеллекте.

На прошлой неделе Минпросвещения назвало главный вызов при использовании ИИ в школах.

В прошлом месяце ведомство определило условия использования нейросетей в образовательном процессе.