Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.0 комментариев
В колледжах решили ввести специальность по искусственному интеллекту
Кравцов: Отдельная специальность по ИИ появится в колледжах
Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских колледжах появится отдельная специальность по подготовке специалистов в сфере искусственного интеллекта.
Как уточнил Кравцов на форуме «Цифровые дни Иннополиса», в колледжах России появится отдельная специальность, связанная с технологиями искусственного интеллекта, передает ТАСС.
«В колледжах у нас в каждой специальности есть модуль. Мы уже стандарты включили по использованию искусственного интеллекта, плюс отдельная специальность в колледжах по подготовке в сфере искусственного интеллекта», – заявил он.
Министр добавил, что в стране разрабатывается суверенный искусственный интеллект для системы образования. По его словам, в данный момент идет выбор технологического партнера для реализации проекта.
Знакомство детей с технологиями ИИ начинается уже в начальной школе в рамках предмета «Окружающий мир», пояснил глава Минпросвещения. Эти темы также включены в программы по информатике, труду, ОБЗР и биологии. Совместно с Академией наук и Яндексом ведомство готовит новый учебник по информатике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в школьную программу добавили обязательный курс об искусственном интеллекте.
На прошлой неделе Минпросвещения назвало главный вызов при использовании ИИ в школах.
В прошлом месяце ведомство определило условия использования нейросетей в образовательном процессе.