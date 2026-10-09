Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.0 комментариев
Дроны группировки «Центр» уничтожили шесть ретрансляторов ВСУ
Операторы беспилотников российской группировки войск «Центр» уничтожили шесть антенн-ретрансляторов украинской армии на Добропольском направлении, сообщило Министерство обороны.
Антенны-ретрансляторы противника были выведены из строя операторами беспилотных систем группировки «Центр» на Добропольском направлении, сообщило Минобороны.
«Сорвали эфир», – прокомментировали в ведомстве удары ВС России.
Ранее сообщалось, что опытные бойцы ВСУ под Добропольем предпочли плен отступлению.
Российские беспилотники уничтожили склад наземных роботов ВСУ. В среду псковские десантники за один вылет БПЛА уничтожили два танка ВСУ у Доброполья.