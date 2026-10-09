  • Новость часаПремьер Черногории объяснил задержание администратора «Рыбаря»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Реактивные «Герани» вывели Россию в лидеры мировой гонки беспилотников
    Названа цель поездки основателя «Рыбаря» в Черногорию
    Политолог: Зеленский вновь попытался вмешаться в выборы в США
    Познер ответил на критику после интервью о спецоперации
    В Черногории задержали основателя Telegram-канала «Рыбарь»
    Российские войска освободили сумскую Кияницу
    Дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки дрона
    США подготовили новые идеи для завершения конфликта на Украине
    Турция предложила создать два коридора безопасности в Черном море
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    «Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    8 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    7 комментариев
    9 октября 2026, 13:14 • Новости дня

    Дроны группировки «Центр» уничтожили шесть ретрансляторов ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Операторы беспилотников российской группировки войск «Центр» уничтожили шесть антенн-ретрансляторов украинской армии на Добропольском направлении, сообщило Министерство обороны.

    Антенны-ретрансляторы противника были выведены из строя операторами беспилотных систем группировки «Центр» на Добропольском направлении, сообщило Минобороны.

    «Сорвали эфир», – прокомментировали в ведомстве удары ВС России.

    Ранее сообщалось, что опытные бойцы ВСУ под Добропольем предпочли плен отступлению.

    Российские беспилотники уничтожили склад наземных роботов ВСУ. В среду псковские десантники за один вылет БПЛА уничтожили два танка ВСУ у Доброполья.

    9 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    Познер ответил на критику после интервью о спецоперации

    Журналист Познер ответил на критику после интервью о спецоперации

    Познер ответил на критику после интервью о спецоперации
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Телеведущий и журналист Владимир Познер ответил на критику со стороны украинских СМИ после интервью британскому изданию, в котором он выразил уверенность в победе России.

    Журналист прокомментировал реакцию на его разговор с британским медиа Radio Times, в котором он заявил о неизбежной победе России на поле боя, пишет Lenta.ru со ссылкой на НСН.

    По словам ведущего, он не ожидал столь бурной критики.

    «Я считаю, что это мнение основано на фактах. Оно не эмоциональное. Оно выражает мое отношение к происходящему, но, конечно, не ко всему, потому что тема огромная», – подчеркнул Познер.

    Он пообещал в ближайшее время опубликовать на своем личном сайте открытое письмо, чтобы расставить все точки над i и окончательно прояснить позицию.

    Интервью Познера вышло на YouTube в конце сентября и стало первым за четыре с половиной года. В ходе беседы журналист отметил активную роль НАТО в боевых действиях и заявил о причастности Запада к началу конфликта на Украине.

    В 2024 году телеведущий Владимир Познер отказался от предложений работы на западных телеканалах.

    В среду режиссер Никита Михалков назвал спецоперацию посланным свыше способом очнуться.

    Комментарии (20)
    8 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации

    Евкуров: Российские войска разработали новую тактику наступления в зоне СВО

    Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров заявил, что российские войска разработали новую тактику наступления в зоне спецоперации, предполагающую одновременный штурм и закрепление на рубежах.

    С началом контрбатарейной борьбы российские военные разработали новую тактику наступления, при которой одни подразделения штурмуют позиции противника, а другие закрепляются на занятых рубежах, рассказал он, передает ТАСС.

    «В ходе боевых действий мы столкнулись с артиллерией противника, началась контрбатарейная борьба, здесь нашим подразделениям уже пришлось учиться чему-то новому. Вторая тема – это непосредственно продвижение войск, потому что мы создали новую тактику: пока одни части двигаются, другие закрепляются. Появились подразделения, которые должны были закрепляться на достигнутых рубежах, чтобы остальные войска, которые двигаются дальше, могли это делать, не оглядываясь назад. Это тоже была новая форма боевых действий», – сообщил Евкуров в интервью журналу «Политика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг газета The Telegraph заявила об уязвимости систем ПВО Украины перед российской армией.

    В прошлом месяце российские войска нарастили темпы наступления в зоне спецоперации на Украине.

    Летом президент Владимир Путин связал удары противника по российской инфраструктуре с поражениями на передовой.

    Комментарии (5)
    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 17:18 • Новости дня
    The Telegraph: Российская армия выявила уязвимость систем ПВО Украины
    The Telegraph: Российская армия выявила уязвимость систем ПВО Украины
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные журналисты констатировали, что Вооруженные силы России успешно адаптируют свою тактику благодаря обнаруженным проблемам в противовоздушной обороне Украины.

    Российская армия нащупала слабость украинских войск, которая заключается в уязвимости противовоздушной обороны, пишут «Вести» со ссылкой на The Telegraph.

    По мнению британских журналистов, Вооруженные силы России адаптируют свою тактику, зная о проблемах Киева с противовоздушной обороной. Отмечается, что на Украине особенно не хватает высококлассных ракет-перехватчиков, таких как американские комплексы Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные нанесли массированный удар по производствам ракет и дронов на Украине.

    Во вторник ударные беспилотники бригады «Варяг» поразили Северный мост в Киеве. В тот же день Вооруженные силы России атаковали склад беспилотников украинской армии в Черниговской области.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 09:44 • Новости дня
    Российские военные ударили по судну с грузами для ВСУ в Николаеве
    Российские военные ударили по судну с грузами для ВСУ в Николаеве
    @ Olexandr17/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по порту Николаева, поразив сухогруз с военными грузами для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские военные продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.

    В результате атаки на объекты в порту Николаева был поражен сухогруз, который доставил военные грузы для украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные превратили сухогруз ВСУ в «водовоз».

    Во вторник ВС России поразили танкер с горючим для украинской армии в порту Южный.

    В тот же день войска ударили по портовой инфраструктуре и сухогрузу в Одесской области.

    Комментарии (7)
    9 октября 2026, 08:45 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили катера на воздушной подушке с десантом ВСУ

    Расчеты БПЛА «Молния» уничтожили катера с украинским десантом под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчеты ударных беспилотников «Молния» группировки войск «Запад» начали поражать катера на воздушной подушке, которые украинские военные используют для переброски десанта в Харьковской области.

    Украинские войска были вынуждены перейти на новый способ перемещения пехоты через реки на Харьковском направлении из-за быстрого уничтожения возводимых переправ, передает РИА «Новости».

    Теперь для переброски десанта противник пытается применять катера на воздушной подушке, однако их успешно выявляют и поражают расчеты российских ударных дронов.

    «Сейчас новые цели появились, которых раньше не было. Катера какие-то новые на воздушной подушке, отрабатываем их. У нас очень хорошо работает разведка, если она своевременно подает цели, мы сразу стараемся отработать», – рассказал командир расчета БПЛА с позывным «Уфа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили украинских роботов под Харьковом.

    В Харьковской области получили повреждения железнодорожная инфраструктура и АЗС.

    Командование ВСУ уничтожило собственных бойцов в этом регионе.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Украинские беспилотники уничтожили три мусоровоза в ЛНР

    ВСУ четырьмя БПЛА ударили по мусоровозам в ЛНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Украины ночью нанесли удар четырьмя беспилотниками по территории предприятия «Луганский центр утилизации отходов», уничтожив три мусоровоза.

    ВСУ в ночь на четверг четырьмя беспилотниками ударили по территории Луганского центра утилизации отходов. В результате три мусоровоза были уничтожены, еще три сильно повреждены. Об этом ТАСС сообщил главный инженер предприятия Александр Лозовой.

    «Удар (из БПЛА) пришелся на 00:40 мск. Всего ударов было 4. Били поочередно. В результате удара пострадали 3 машины – критично, еще 3 машины пострадали менее сильно, они в процессе дальнейшей работы будут восстановлены и выпущены на линию», – сообщил Лозовой.

    Он добавил, что ущерб не повлияет на работу предприятия и вывоз отходов в Луганске, так как на линию выведены дополнительные транспортные средства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате атаки украинских беспилотников в Первомайске Луганской народной республики получили повреждения семь жилых домов и здание архива. В тот же день беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в ЛНР.

    Ранее при массированной атаке дронов на республику погибли четыре человека.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    Сдавшийся в плен под Славянском боец ВСУ оценил работу российских военных

    Сдавшийся под Славянском этнический суданец из ВСУ похвалил работу армии России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сдавшийся в плен под Славянском этнический суданец Даниель Жарков, воевавший в составе украинских войск, заявил, что российские солдаты эффективно выбивали их подразделение с окопной линии.

    Сдавшийся в плен под Славянском боец украинских войск, этнический суданец Даниель Жарков охарактеризовал тактику российских военных в бою, передает РИА «Новости».

    «Вооруженные силы России начали нормально нас держать на одной позиции и затем выбивать с этой окопной линии... Нормально кошмарили, до ночи, наверное», – сказал пленный на видео, предоставленном Минобороны.

    Жарков добавил, что вскоре в опорный пункт, где он находился с сослуживцами, прилетели три гранаты. После этого он услышал предложение сложить оружие, и принял решение сдаться.

    Военнопленный отметил, что стал первым из группы, кто бросил автомат и вышел к российским солдатам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пожилые солдаты украинской армии без боя сдались в плен в Запорожской области.

    Украинский пленный сообщил о запрете командования общаться с жителями Краматорска.

    Украинские военные убили сдающихся в плен сослуживцев с помощью беспилотника.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 13:43 • Новости дня
    Силы ПВО начали отражение атаки на Омскую область

    Хоценко: Силы ПВО приступили к отражению атаки на Омскую область

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства противовоздушной обороны Минобороны начали отражение атаки противника на Омскую область, сообщил глава региона Виталий Хоценко.

    Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны начали отражение атаки противника на Омскую область, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

    «Силы ПВО Минобороны России отражают атаку противника на наш регион. Все оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности», – заявил Хоценко.

    Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации и сообщать обо всех чрезвычайных ситуациях по номеру 112.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жителей Омска ранее оштрафовали за публикацию видео удара дронов по нефтезаводу.

    Хоценко летом сообщил о ликвидации последствий атаки на НПЗ в Омской области. Беспилотники ВСУ достигли северного промышленного узла Омска.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 08:42 • Новости дня
    При атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки погибли четыре человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область за прошедшие сутки погибли четыре мирных жителя, еще 12 человек получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

    За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области 163 раза, в результате чего погибли четыре человека, сообщил губернатор Александр Шуваев.

    «В Белгородском округе в результате обстрела погибли супруги. В Валуйском и Грайворонском округах от атак беспилотников погибли мужчина и женщина. <…> В Белгородском, Валуйском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 12 человек», – заявил он.

    Глава региона добавил, что шесть пострадавших продолжают лечение в больницах. Кроме того, в небе над областью за сутки сбили и подавили 205 украинских беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, супружеская пара погибла при обстреле Вооруженными силами Украины поселка в Белгородском районе.

    Женщина стала жертвой атаки беспилотника ВСУ.

     При ударах украинских войск по региону погиб ребенок.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Евкуров рассказал о нейтрализации украинской авиации в первые дни спецоперации

    Евкуров: Россия нейтрализовала украинскую авиацию в первые дни СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска полностью исключили применение авиации противника в первые дни специальной военной операции, заявил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

    «В начале СВО мы не вели классическую войну. Средства поражения и непосредственно сам бой, применение на тактическом уровне – все было сделано таким образом, чтобы исключить потери и ущерб населению», – заявил Евкуров, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что российская армия полностью исключила авиацию противника в первые дни спецоперации, и у Киева она так и не появилась. Об этом замминистра рассказал в интервью журналу «Политика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ВКС ударили бомбами ФАБ-500 и ФАБ-3000 по пунктам дислокации ВСУ.

    Во вторник российские войска нанесли удар по складу беспилотников ВСУ в Черниговской области.

    В прошлом месяце Польша поднимала в небо авиацию из-за якобы действий России на Украине.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 22:51 • Новости дня
    Назван состав украинской делегации в Майами

    Киев отправил в Майами Буданова, Умерова и Арахамию

    Tекст: Антон Антонов

    Представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в пятницу встретятся в Майами с главой офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), главой службы внешней разведки Украины Рустемом Умеровым и главой фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией, сообщил корреспондент Axios Барак Равид.

    Равид сообщил в X со ссылкой на американский источник, что встреча в Майами должна пройти в пятницу, на ней стороны обсудят идеи и предложения, над которыми американские переговорщики работали с Россией и Украиной во время недавних визитов.

    Соединенные Штаты, по словам источника, пригласили на встречу также представителей Совета национальной безопасности и Минфина США, советников по национальной безопасности Британии, Франции и Германии, а также чиновников НАТО и Евросоюза, чтобы обсудить предложения по гарантиям безопасности для Украины, план «послевоенного процветания» и другие аспекты конфликта.

    «Все нервничают из-за зимы. Зима будет тяжелой, если война не остановится. Поэтому США пытаются выступить посредником между сторонами, чтобы выработать единое предложение», – заявил американский источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США пообещали продолжить содействие переговорам по Украине.

    СМИ сообщили, что Кушнер и Уиткофф обсудят в пятницу с Украиной новую мирную сделку.

    Глава Госдепа Марко Рубио в тот же день не увидел перспектив для переговорного урегулирования конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 21:43 • Новости дня
    Песков: Угрозы Зеленского о 40-дневной операции аукнулись самой Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского о 40-дневной операции против России обернулись негативными последствиями для украинских граждан и экономики.

    По словам Пескова, заявления украинских властей о проведении длительной операции обернулись против самой Украины и наносят ущерб ее промышленному сектору, передает РИА «Новости».

    «Смотрите, были 40 дней, которые объявлял Зеленский. Эти 40 дней сейчас аукаются киевскому режиму, аукаются киевлянам, аукаются жителям других городов, аукаются промышленному сектору, аукаются всей экономике Украины», – сказал Песков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии прослеживаемого выхода на мирное урегулирование.

    Британские средства массовой информации рассказали об уязвимости систем противовоздушной обороны Украины перед российской армией.

    В воскресенье Министерство обороны пообещало усилить удары в ответ на угрозы Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 23:33 • Новости дня
    Женщина погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
    Женщина погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
    @ Официальная страница министерства здравоохранения Белгородской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    При атаке дрона ВСУ в Грайвороне погибла женщина, еще трое мирных жителей госпитализированы, сообщил оперативный штаб Белгородской области.

    Женщина погибла в результате детонации FPV-дрона, сообщил оперштаб в «Максе».

    По данным оперативного штаба, троих пострадавших доставили в Грайворонскую центральную районную больницу: у мужчины и женщины диагностировали множественные осколочные ранения спины, еще у одной женщины – осколочные ранения волосистой части головы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг при атаках ВСУ на Белгородскую область погиб ребенок и еще один человек получил ранения.

    В среду мужчина пострадал при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 16:01 • Новости дня
    Беспилотники ВСУ нанесли удар по складу МККК в Донецке

    Мирошник: Беспилотники ВСУ нанесли удар по складу МККК в Донецке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что украинские войска целенаправленно атаковали дронами грузовики и склад Международного комитета Красного Креста (МККК) в Донецке.

    Украинские беспилотники преднамеренно атаковали территорию склада Международного комитета Красного Креста (МККК) в Донецке, сообщил Мирошник в Max. «Территория склада МККК была промаркирована защитными эмблемами Красного Креста в полном соответствии с требованиями международного гуманитарного права», – заявил он.

    Дипломат добавил, что украинская сторона была заранее уведомлена о расположении объекта, где находились продовольствие, медикаменты и стройматериалы для помощи жителям Донбасса.

    Несмотря на это, украинские дроны нанесли удары по территории склада, в результате которых были повреждены три грузовика с символикой организации и уничтожены стройматериалы. В региональной делегации МККК подтвердили факт атаки.

    «Дополнительного цинизма этой атаке придает то, что эти стройматериалы используются для восстановления гражданских объектов, пострадавших в результате обстрелов украинских формирований», – отметил Мирошник.

    Он подчеркнул, что действия Киева демонстрируют полное игнорирование норм международного гуманитарного права, и призвал международное сообщество дать однозначную оценку этому преступлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду при атаках ВСУ на ДНР погибли три человека. В тот же день атака украинского беспилотника в донецком селе Спартак привела к гибели еще двух мирных жителей.

    Во вторник в Донецке после обстрелов ввели веерные отключения электричества.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Российские «Герани» поразили логистический центр и подстанции на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские беспилотники «Герань» нанесли удары по стратегически важным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе логистическому центру и подстанциям электросетей, сообщили в Министерстве обороны.

    ВС России применили ударные беспилотники «Герань» для поражения целей в глубине территории Украины. Среди уничтоженных объектов – здания логистического центра, подстанции распределительных электросетей, а также мобильная установка зенитного ракетного комплекса, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

    В ведомстве подчеркнули, что поражение этих стратегически важных объектов, используемых в интересах украинских войск, существенно снижает возможности ВСУ по ведению боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на Украине сообщили о массированном ударе по производствам ракет и дронов.

    Во вторник российские войска нанесли удар по складу БПЛА ВСУ в Черниговской области.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Вооруженных сил России возмездием за украинские удары.

    Комментарии (0)
    Главное
    Назван лауреат Нобелевской премии мира
    Медведев: В Европе на всех россиян объявлена охота
    Санду подняла вопрос объединения Молдавии и Румынии ради безопасности
    Германия вышла из совместного с Францией проекта танка MGCS
    Авианосец вернулся в США с десятками отметок о пораженных иранских целях
    МВД призвало удалить из смартфонов сканы паспортов и интимные фото
    Школьница подожгла АЗС в Подмосковье по указанию телефонных мошенников

    Россия обеспечила себя мясом

    Четыре года подряд Россия полностью обеспечивает себя мясом. Отрасль продолжает расти благодаря открытию новых экспортных рынков. Экспорт приносит несколько миллиардов долларов. Однако у отрасли есть куда более важное значение для России. Это продуктовая безопасность. Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Берлин надолго застрял в конфликте с Москвой

    Газета ВЗГЛЯД представила сентябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Германия вновь возглавила список наиболее антироссийски настроенных государств Запада. Берлин продолжает курс, взятый в 2022 году, когда сделал ставку на скорое поражение России. Спустя четыре года расчет не оправдался, но немецкие официальные власти намеренно лишили себя возможности принять новую реальность. Подробности

    Перейти в раздел

    Реактивные «Герани» вывели Россию в лидеры мировой гонки беспилотников

    Российская спутниковая группировка «Рассвет» после полноценного запуска может дать Москве серьезное преимущество в связи и целеуказании, заявил бывший глава Google Эрик Шмидт, чья компания поставляет беспилотники ВСУ. Он признал успехи России в развитии беспилотников. Однако технологическая гонка далека от завершения. Как России удержать завоеванное преимущество? Подробности

    Перейти в раздел

    Военный успех хуситов аукнется на весь Ближний Восток

    Развязанная хуситами гражданская война в Йемене, похоже, подходит к своему переломному эпизоду. По крайней мере, хуситам удалось добиться важнейшего успеха – блокировать стратегически важный город Таиз. Почему эта операция имеет значение не только для Йемена, но и для Ближнего Востока в целом, а значит, и для всего мира? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

      По российским правилам ребенок может выехать за границу вместе с одним из родителей без нотариального согласия второго, если тот не подал заявление о несогласии на выезд. Если несовершеннолетний едет без своих законных представителей – например, с бабушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом страна въезда может устанавливать более строгие требования и запрашивать согласие второго или обоих родителей. Рассказываем, когда в 2026 году нужно согласие на выезд ребенка за границу, как его оформить, какие документы взять в поездку и что делать, если второй родитель запретил выезд.

    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации