Французские банки отказали партии Ле Пен в предвыборном кредите

Партия Марин Ле Пен получила отказ в кредите от всех банков Франции

Tекст: Елизавета Шишкова

Французские финансовые организации не стали выдавать кредит «Национальному объединению» перед выборами президента 2027 года, передает РИА «Новости». «Мы связались со всеми французскими банками. Ответ довольно прост: они все отказали. Так что очевидно, что мы сталкиваемся с трудностями», – заявила Ле Пен.

Политик отметила, что подобные трудности испытывает не только ее политическая сила.

«Национальное объединение» уже проинформировало правительство Франции о сложившейся ситуации, указав, что финансирование предвыборных кампаний со временем свелось исключительно к европейским банкам.

Ле Пен добавила, что премьер-министр страны Себастьян Лекорню ранее разослал всем кандидатам письмо с просьбой сообщать о проблемах с привлечением средств. Партия внесла ряд предложений, которые правительство должно рассмотреть. Еще весной радиостанция RFI сообщала о проблемах правой партии с поиском банка для получения кредита.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пообещала сократить государственные расходы Франции на 140 млрд евро.

Эксперты заявили, что рост государственного долга Франции усилил риски нового кризиса еврозоны.

В марте политик осудила выпады немецкого руководства против премьера Венгрии Виктора Орбана на саммите ЕС.