Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Захарова анонсировала выступление Лаврова на конференции по безопасности
Захарова анонсировала участие Лаврова в конференции ОДКБ в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в конференции по безопасности в Центральной Азии и Афганистане.
Мероприятие с участием представителей Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества пройдет с 14 по 16 октября в Москве, передает РИА «Новости».
«С 14 по 16 октября в Москве в рамках программы российского председательства в ОДКБ состоится конференция ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросам безопасности в Центральной Азии и Афганистане. На пленарном заседании выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров», – заявила Захарова в ходе брифинга.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ШОС объявила о создании центров безопасности в Ташкенте и Бишкеке.
МИД назвал ОДКБ ключевым механизмом обеспечения региональной безопасности.
Во вторник Лавров призвал не делать трагедии из итогов консультаций по Афганистану.