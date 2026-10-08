Захарова анонсировала выступление Лаврова на конференции по безопасности

Захарова анонсировала участие Лаврова в конференции ОДКБ в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мероприятие с участием представителей Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества пройдет с 14 по 16 октября в Москве, передает РИА «Новости».

«С 14 по 16 октября в Москве в рамках программы российского председательства в ОДКБ состоится конференция ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросам безопасности в Центральной Азии и Афганистане. На пленарном заседании выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров», – заявила Захарова в ходе брифинга.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ШОС объявила о создании центров безопасности в Ташкенте и Бишкеке.

МИД назвал ОДКБ ключевым механизмом обеспечения региональной безопасности.

Во вторник Лавров призвал не делать трагедии из итогов консультаций по Афганистану.