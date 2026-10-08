Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Сын экс-президента Киргизии получил четыре года тюрьмы за попытку захвата власти
Суд Бишкека приговорил сына экс-президента Атамбаева к четырем годам тюрьмы
Первомайский районный суд Бишкека приговорил Кадырбека Атамбаева, сына бывшего президента Киргизии, к четырем годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков и подготовку захвата власти.
Сына экс-президента Киргизии Кадырбека Атамбаева приговорили к четырем годам тюрьмы за организацию массовых беспорядков и подготовку захвата власти, передает РИА «Новости».
«Суд постановил признать виновным Кадырбека Атамбаева в совершении преступления по статье 326 Уголовного кодекса Кыргызской Республики («Насильственный захват власти») и приговорил его к четырем годам лишения свободы», – сообщили в канцелярии суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году экс-президент Киргизии Атамбаев заявил о готовности предстать перед судом в Гааге.
Глава республики Садыр Жапаров назвал приговор бывшему лидеру страны слишком суровым.