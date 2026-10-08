Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.11 комментариев
Московский суд запретил создавать обнаженные фото граждан в нейросети
Суд в Москве запретил генерировать обнаженные фото россиян в нейросети
Столичный суд по иску Роскомнадзора признал незаконным использование фотографий граждан России в нейросети, которая генерирует изображения людей без одежды.
Суд в Москве признал незаконным размещение фото- и видеоизображений граждан России на сайте зарубежной нейросети, а также создание с ее помощью материалов с россиянами, передает РИА «Новости».
Ресурс, предлагающий по запросу пользователя сгенерировать обнаженное или порнографическое изображение на основе настоящей фотографии, был выявлен Роскомнадзором. В ведомстве указали, что сервис нарушает права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
Кроме того, на сайте отсутствовала информация о согласии людей на обработку их персональных данных. После этого Роскомнадзор обратился в суд с иском.
Ранее суд приговорил подростка в Брянской области к двум годам лишения свободы условно за распространение сгенерированной нейросетью порнографии с участием знакомой ему несовершеннолетней девушки.
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