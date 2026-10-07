Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.2 комментария
Рособрнадзор заявил о построении единой системы оценки качества образования
Рособрнадзор: В России выстроена единая система оценки качества образования
В России выстроена единая система оценки качества образования, данные которой используются для принятия управленческих решений, сообщил Рособрнадзор.
Ведомство провело совещание со школами и организациями среднего профессионального образования. На встрече обсуждались вопросы проведения мероприятий по оценке качества образования в 2026/2027 учебном году, сообщается в официальном канале Рособрнадзора в Max.
«Единая система оценки качества образования в России выстроена, а ее данные активно используются для принятия управленческих решений», – заявили в Рособрнадзоре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о совершенствовании системы образования в России.
В понедельник президент Владимир Путин отметил роль современной школы в воспитании участников спецоперации на Украине.
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