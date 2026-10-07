В исполкоме «Народного фронта» стартовал проект «На высоте»

Tекст: Вера Басилая

«У нас сегодня, мне кажется, очень важный старт, важное событие, потому что, вы помните, наш президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу, чтобы к 2030 году Россия стала одним из главных технологических лидеров в сфере беспилотных систем. И это, знаете, если хотите, такой глобальный вызов», – обратился с приветствием к участникам первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Кириенко подчеркнул, что в 20 веке конкурентоспособность и обороноспособность страны определялись людьми, которые совершали прорыв в космическом и атомном проектах, передает ТАСС.

По его словам, они были такого же возраста, что и большинство участников проекта «На высоте».

«Вот в 21 веке аналогом такого космического и атомного проекта, конечно, становится проект беспилотных систем и использования искусственного интеллекта», – отметил Кириенко.

Он подчеркнул, что от успеха в создании, пилотировании, развитии, использовании беспилотных систем зависит и успех страны. «И это принципиально важная задача», – резюмировал он.

Федеральная инициатива «Народного фронта» «На высоте» объединяет четыре направления, и работает на популяризацию беспилотных технологий среди молодежи, развитие инженерных компетенций и формирование кадрового резерва для новой отрасли.