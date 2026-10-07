Захарова объяснила слухи о «драке русского и украинского пилотов» Flydubai

Захарова: Слухи о драке русского и украинца на борту Flydubai стали уроком

Tекст: Вера Басилая

«Мне кажется, это был прекрасный всем урок, и, слава Богу, благополучно закончился, как нельзя поддаваться на первые вбросы», – приводит слова Захаровой радио Sputnik.

Она отметила, что информационный охват этого фейка был моментальным, сравнив его с «информационным ковровым покрытием». Захарова подчеркнула, что вместо ожидания официальной информации в сети обсуждали все что угодно, кроме надежды на благополучное разрешение ситуации.

Инцидент произошел 30 сентября на рейсе Flydubai, следовавшем из Дубая в Тель-Авив. Самолет экстренно сел в Саудовской Аравии. Позже выяснилось, что второй пилот, гражданин Омана, напал на капитана, гражданина ОАЭ, с использованием аварийного топора. Власти Израиля и Генпрокуратура ОАЭ расценивают инцидент как попытку теракта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник выяснилось, что подозреваемый в теракте на рейсе Flydubai пилот обучался в Новой Зеландии.

В воскресенье стало известно, что второй пилот планировал таран аэропорта Бен-Гурион.

Власти ОАЭ заподозрили бортпроводников Flydubai в помощи пилоту-террористу.