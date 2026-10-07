Западом были приложены титанические усилия, чтобы подорвать отношения между российским обществом и государством, между народом и Путиным – к агрессивной информационной кампании и «адским» санкциям добавились массированные атаки беспилотников. Почему на выходе оказался пшик?0 комментариев
Захарова объяснила слухи о «драке русского и украинского пилотов» Flydubai
Захарова: Слухи о драке русского и украинца на борту Flydubai стали уроком
Слухи о конфликте между пилотами из России и Украины на рейсе Flydubai Дубай – Тель-Авив стали хорошим уроком о том, как опасно поддаваться на информационные вбросы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мне кажется, это был прекрасный всем урок, и, слава Богу, благополучно закончился, как нельзя поддаваться на первые вбросы», – приводит слова Захаровой радио Sputnik.
Она отметила, что информационный охват этого фейка был моментальным, сравнив его с «информационным ковровым покрытием». Захарова подчеркнула, что вместо ожидания официальной информации в сети обсуждали все что угодно, кроме надежды на благополучное разрешение ситуации.
Инцидент произошел 30 сентября на рейсе Flydubai, следовавшем из Дубая в Тель-Авив. Самолет экстренно сел в Саудовской Аравии. Позже выяснилось, что второй пилот, гражданин Омана, напал на капитана, гражданина ОАЭ, с использованием аварийного топора. Власти Израиля и Генпрокуратура ОАЭ расценивают инцидент как попытку теракта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник выяснилось, что подозреваемый в теракте на рейсе Flydubai пилот обучался в Новой Зеландии.
В воскресенье стало известно, что второй пилот планировал таран аэропорта Бен-Гурион.
Власти ОАЭ заподозрили бортпроводников Flydubai в помощи пилоту-террористу.