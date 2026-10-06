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Российский рынок услуг связи вырос до 2,5 трлн рублей
Мишустин: Российский рынок услуг связи вырос на 13% по итогам 2025 года
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что по итогам 2025 года отечественный рынок услуг связи увеличился на 13% и достиг 2,5 трлн рублей.
«По итогам прошлого года рынок услуг связи вырос на 13% – до 2,5 трлн рублей», – заявил Мишустин в ходе пленарного заседания ИТ-форума «Цифровые решения», передает РИА «Новости».
Глава правительства подчеркнул, что сегмент проводного широкополосного доступа в интернет за год увеличился на четверть, продемонстрировав хорошие темпы развития. В настоящее время продвигаются масштабные проекты по строительству волоконно-оптических линий в удаленных районах арктической зоны Якутии и вдоль Северного морского пути от Мурманской области до Владивостока.
По его словам, укрепление отечественной цифровой индустрии является стратегической задачей страны. Этому направлению необходимо уделять самое пристальное внимание для достижения утвержденных президентом национальных целей развития и повышения качества жизни граждан, добавил премьер-министр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мишустин ознакомился с будущим госуслуг и искусственного интеллекта.
На прошлой неделе премьер сравнил развитие технологий искусственного интеллекта с электричеством.
В августе глава правительства сообщил о введении единых правил работы для маркетплейсов в ЕАЭС.