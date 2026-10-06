В Польше начали перепроверку сотен дел из-за серийного убийцы пенсионеров

Gazeta Wyborcza: В Польше перепроверят сотни смертей из-за маньяка-сантехника

Tекст: Мария Иванова

Польская полиция и прокуратура отложили передачу в суд дела об убийстве шести женщин, чтобы заново изучить заключения о смертях, ранее списанных на естественные причины, пишет Gazeta Wyborcza.

Фигурант может оказаться самым массовым серийным убийцей в истории польской и европейской криминалистики, отмечает РИА «Новости».

Поводом для расширения расследования стали найденные в телефоне подозреваемого 75 тыс. фотографий чужих драгоценностей и картин. По версии следствия, злоумышленник оказывал бытовые услуги, втирался в доверие к одиноким пенсионеркам и душил их. После нападений он забирал ценности, обрабатывал помещения бытовой химией и запирал двери снаружи. Вырученные средства мужчина тратил на наркотики и игровые автоматы.

Задержать подозреваемого удалось в феврале 2025 года, когда одна из жертв не успела завершить телефонный разговор с оператором банка, который услышал звуки борьбы и вызвал полицию. В качестве соучастников по делу также проходят двое граждан Украины и поляк, сбывавший похищенное имущество.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году отбывавший наказание серийный убийца из Самарской области вступил в ряды украинских войск.