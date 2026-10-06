Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».0 комментариев
Житель Норильска расписал подъезд героями мультфильмов
В Норильске местный художник украсил стены подъезда персонажами мультфильмов
Неизвестный художник из Норильска превратил обычный подъезд в сказочное пространство, украсив его стены изображениями персонажей из советских и зарубежных мультфильмов.
В одном из многоквартирных домов Норильска местный житель разрисовал лестничные площадки изображениями популярных героев советской и зарубежной анимации. Видеозапись преображенного пространства выложила в социальную сеть Instagram* (запрещенная на территории России соцсеть; принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ) жительница города, сообщает «Царьград».
На стенах этажей появились котенок Гав, крокодил Гена, Чебурашка, Шапокляк, Карлсон, три поросенка, а также Маша и медведь. Зарубежные мультфильмы представлены фигурами Шрека с ослом и котом. На первом этаже посетителей встречают Микки Маус и Дональд Дак.
«Диснейленд в Норильске», – подписала публикацию автор.
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* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ