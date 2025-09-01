Умер художник-постановщик мультфильмов «Врунгель» и «Остров сокровищ»

Умер художник-постановщик «Приключений Капитана Врунгеля» и «Острова сокровищ» Сахалтуев

Tекст: Мария Иванова

Советский и украинский художник Радна Сахалтуев, известный как постановщик мультфильмов «Приключения капитана Врунгеля» и «Остров сокровищ», скончался в Киеве на 91-м году жизни, передает ТАСС.

О его смерти сообщил киновед Сергей Тримбач на своей странице в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской).

«Кончилось лето, и кончился счет дней Радны. Прощайте, дорогой, рисуйте новые миры и пришлите их нам каким-то образом. Может, искусственный интеллект поможет или еще что-то», – написал Тримбач.

Сахалтуев родился в Улан-Уде 15 мая 1935 года, а с 1960-х работал в Киеве на студии «Киевнаучфильм». Он был одним из ведущих художников советской и украинской мультипликации, участвовал в создании культовых мультфильмов и иллюстрировании детских книг и журналов.

В 1970–1980-е годы он сотрудничал с журналом «Перец» и детским изданием «Познайка», а также оформил множество книг. Сахалтуев был заслуженным художником Украинской ССР с 1988 года и народным художником Украины с 2008 года.

Напомним, в июле на Украине скончался композитор Игорь Поклад, автор музыки к знаменитым мультфильмам «Казаки».