Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.3 комментария
Женская сборная России по волейболу получила право сыграть на чемпионате мира
Женская сборная России по волейболу примет участие в чемпионате мира 2027 года, который пройдет в США.
Команда получила право выступить на турнире благодаря высокой позиции в мировом рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Российские волейболистки располагаются на 11-й строчке в рейтинге FIVB.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сборные России по волейболу получили допуск к европейским турнирам.
В августе российские волейболисты отказались от участия в чемпионате мира в Польше.
Весной Европейская конфедерация волейбола разрешила молодежным сборным России выступать с флагом и гимном.