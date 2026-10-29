Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.2 комментария
Путин назвал Эфиопию православной страной
Президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка напомнил, что Эфиопия является православной страной.
Глава государства рассказал о взаимодействии с Эфиопией, передает РИА «Новости».
«Россию и Эфиопию связывает многолетнее сотрудничество, очень близкое. Вот мы отмечаем, что Эфиопия не просто христианская, она еще и православная страна», – заявил Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед подарил Путину свою книгу о философии синергии.
Президент выразил благодарность египетскому лидеру Абдель Фаттаху ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.
В среду глава российского государства провел встречу с Ахмедом.