Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.0 комментариев
Стало известно о высадке российских военных на правом берегу Днепра в районе Херсона
Военнослужащие российской диверсионной группы форсировали реку Днепр и высадились на правом берегу в микрорайоне Корабел в черте города Херсона, сообщили украинские СМИ.
Российские военные смогли переправиться через Днепр и добраться до правого берега в херсонском микрорайоне Остров, пишет украинское издание «Страна.ua».
По данным Telegram-канала «Форпост 34», связанного с 34-й отдельной бригадой морской пехоты ВСУ, бойцы 126-й бригады береговой обороны Вооруженных сил России воспользовались туманом и плохой погодой для переправы. Ресурс сообщает о якобы уничтожении всех высадившихся групп и взятии одного человека в плен, однако на официальных страницах украинской бригады информации об этом бое нет.
Местные херсонские паблики заявляют, что часть российских военных добралась до зданий на правом берегу, а некоторым удалось скрыться с места высадки. Появление сил России в черте города называют опасным прецедентом, вызывающим вопросы к организации обороны ВСУ.
В официальных сводках Генштаба ВСУ говорится об отсутствии наступательных действий российских войск на Приднепровском направлении, о высадке военных в Херсоне ведомство не сообщало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бойцы российской группировки «Днепр» ликвидировали украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра.
Во вторник военнослужащие отбили массированный удар украинских дронов по зданию в населенном пункте Раденск.
В прошлом году российские силы разгромили готовившее атаку через Днепр подразделение украинских военных.