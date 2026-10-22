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Женская сборная России по водному поло пробилась на чемпионат мира
Женская сборная России по водному поло получила квоту на чемпионат мира
Пресс-служба Федерации водных видов спорта сообщила о получении женской сборной России квоты для участия в чемпионате мира 2027 года.
Женская сборная России по водному поло выступит на предстоящем мировом первенстве, передает ТАСС. В федерации пояснили, что российская команда обеспечила себе путевку на турнир в соответствии с системой отбора, утвержденной бюро международной федерации.
Соревнования пройдут с 26 июня по 9 июля 2027 года.
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