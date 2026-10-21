Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Бывший председатель гордумы Пензы Соболев задержан по уголовному делу
Бывший председатель городской думы Пензы Денис Соболев и экс-гендиректор компании «Пензгорстройзаказчик» Иван Николаев задержаны в рамках уголовного дела, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Денис Соболев и Иван Николаев задержаны по уголовному делу», – сообщил собеседник ТАСС.
Соболев занимал пост спикера гордумы Пензы с сентября 2024 года по февраль 2026-го.
В феврале в регионе завели дело о халатности при закупках лекарств для онкобольных. В прошлом году СК возбудил дело после нападения на главу района в Пензе.