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    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

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    Илья Ухов Илья Ухов Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

    Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Суворов не дал туркам сжечь Херсон и Черноморский флот

    12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.

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    13 октября 2026, 10:40 • Новости дня

    «Радикальные дочери» осудили Мерца и остались без денег

    S&#252;ddeutsche Zeitung: Критика Мерца оставила «Радикальных дочерей» без денег

    Tекст: Игорь Иножарский

    Немецкий демократический проект «Радикальные дочери» обратился в суд после внезапной отмены государственного финансирования, последовавшей за критикой в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

    Проект «Радикальные дочери» раскритиковал канцлера Мерца и внезапно лишился финансирования, которое считалось гарантированным, пишет Süddeutsche Zeitung.

    Теперь спор между организацией и правительством будет решаться в суде. Отмечается, что внутренние электронные письма профильных ведомств подтверждают подозрения о связи потери гранта с критикой в адрес главы правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отказ канцлера ФРГ Фридриха Мерца от российского топлива ошибкой. В субботу лидер АдГ Тино Хрупалла обвинил главу правительства в предпочтении Украины интересам граждан Германии.

    10 октября 2026, 18:51 • Новости дня
    Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу

    Минэкономики ФРГ прокомментировало договоренность России и США по топливу

    Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу
    @ Osama Faisal/SOPA Images/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии заявили о своей полной независимости от российских энергоресурсов в ответ на договоренность президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизельного топлива.

    Официальный представитель Министерства экономики Германии сообщила, что страна диверсифицировала снабжение энергоресурсами и не зависит от российской нефти, передает РИА «Новости».

    В ведомстве подчеркнули, что закупки российской нефти и нефтепродуктов были прекращены в 2023 году.

    Накануне глава Минэкономики ФРГ Катерина Райхе рассказала о планах направить до 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов для стабилизации рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов.

    В начале месяца США потребовали от Франции и Германии высвободить запасы дизеля.

    В прошлом месяце в Германии из-за рекордных цен начались массовые кражи бензина.

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    13 октября 2026, 02:11 • Новости дня
    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС

    Politico: Германия, Италия и Бельгия потребовали механизм блокировки решений ЕС

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и премьер Бельгии Барт де Вевер в письме председателю Европейского совета Антониу Коште предложили ввести в ЕС механизм «экстренного тормоза» для обременительных законопроектов на уровне ЕС.

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии заявили, что столицы стран Евросоюза должны получать право останавливать новые законодательные инициативы из Брюсселя, если они чрезмерно обременительны для правительств и бизнеса. Для этого, по их мнению, блоку необходим механизм «экстренного тормоза», который помог бы усилить ослабшую экономическую конкурентоспособность объединения, пишет Politico.

    Мерц, Мелони и де Вевер призвали «существенно ускорить планирование и процедуры одобрения», а также приостановить «отдельные нормативные области на определенный срок» в рамках нового «правила приоритета».

    «Мы призываем к дальнейшим амбициозным пакетам упрощения, чтобы решительно продвигаться в сокращении бюрократических барьеров в Европейском союзе», – говорится в письме, где подчеркивается необходимость в первую очередь снизить регуляторную нагрузку на малый и средний бизнес.

    Авторы обращения указали, что общей целью стран ЕС должно стать предотвращение «ненужного регуляторного бремени и связанных с этим затрат», которые могут привести к постоянным потерям европейских промышленных мощностей и дальнейшему ослаблению инвестиций и конкурентоспособности.

    Письмо направлено накануне саммита лидеров ЕС в Брюсселе, где в четверг и пятницу планируется обсудить долгосрочный бюджет Евросоюза, цены на энергоносители и поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Евросоюз ради спасения экономики от краха запустил масштабные реформы, направленные на снижение издержек и стимулирование роста.

    В мае МВФ предупредил, что рост госдолга стран ЕС способен нанести серьезный ущерб экономике Евросоюза.

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    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    11 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    Против введения налога на сахар выступили девять министров Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Девять региональных министров сельского хозяйства, представляющих правящий блок ХДС/ХСС, направили канцлеру Германии Фридриху Мерцу письмо с призывом отказаться от введения налога на сахар.

    Девять министров немецких федеральных земель от правящего блока ХДС/ХСС направили канцлеру Германии письмо с требованием отменить согласованный властями налог на сахар, передает РИА «Новости».

    «Мы, министры, от имени ХДС/ХСС возглавляющие сельскохозяйственные ведомства федеральных земель, выступаем против введения налога на потребление сахаросодержащих продуктов», – приводит издание Welt отрывок из обращения.

    По мнению авторов письма, правительству следует проводить просветительскую работу на тему здорового питания, а не вводить дополнительные налоги. Инициатива предполагает необоснованное вмешательство государства и увеличивает расходы граждан на продукты, а также приведет к снижению прибыли фермеров, которые уже сталкиваются с ростом цен на удобрения и дизельное топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье бывший лидер ХСС Хорст Зеехофер заявил о потере доверия к канцлеру Германии.

    В субботу руководство партии «Альтернатива для Германии» обвинило главу правительства в предпочтении интересов Украины нуждам немецких граждан.

    Летом канцлер перетасовал кабинет министров из-за скандала с суррогатным материнством.

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    10 октября 2026, 10:58 • Новости дня
    Депутат АдГ Зингер: Правящие партии Германии не могут найти преемника Мерцу
    Депутат АдГ Зингер: Правящие партии Германии не могут найти преемника Мерцу
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правящие партии Германии не могут найти замену канцлеру Фридриху Мерцу из-за страха перед досрочными выборами и нежелания сотрудничать с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявил депутат парламента Баварии от фракции АдГ Ульрих Зингер.

    Правящие партии ФРГ пришли к политическому тупику по причине невозможности заменить канцлера Фридриха Мерцу. Об этом в интервью НСН заявил депутат парламента Баварии от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Ульрих Зингер.

    «Главная проблема – найти преемника, который сможет получить большинство в бундестаге. Досрочные выборы для правящих партий сейчас крайне рискованны из-за высокой поддержки АдГ. Но сотрудничать с нашей партией они отказываются. Таким образом, правящие партии фактически оказались в политическом тупике», – сказал Зингер.

    По его словам, Мерц стал проблемой для собственного блока, так как его работой довольны лишь 10% немцев, а поддержка блока упала до 17,5%.

    Зингер также отметил, что политика Германии в отношении России изменится только в случае допуска к власти представителей АдГ, выступающих за отмену санкций и восстановление сотрудничества с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии желающих прийти к Мерцу «на поминки».

    В понедельник депутат бундестага Сара Вагенкнехт назвала немецкого лидера «лучшим канцлером Украины». А в воскресенье партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) раскритиковала визит Мерца в Киев на фоне нехватки средств в Германии.

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    10 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    В Германии сгорел склад с гуманитарной помощью для Украины

    В Германии произошел пожар на складе с гуманитарной помощью для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    В немецком Франкфурте-на-Майне пожар полностью уничтожил склад, на котором хранилась гуманитарная помощь для Украины.

    Инцидент произошел в ночь на субботу в отдельно стоящем здании на территории одной из школ в районе Дорнбуш, передает РИА «Новости».

    «Инвалидные коляски, подгузники и другие гуманитарные грузы для Украины: все это было уничтожено в результате пожара на территории одной из франкфуртских школ», – сказано в публикации.

    Полиция Германии подозревает умышленный поджог, к расследованию привлечен отдел государственной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стало известно, что большая часть заявленной Германией помощи Украине осталась внутри страны. В марте пожар в Чехии затронул склад и производство военной продукции для Украины.

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    12 октября 2026, 09:27 • Новости дня
    Бас ушла в отставку с постов министра труда ФРГ и сопредседателя СДПГ

    Бербель Бас покинула должности министра труда ФРГ и сопредседателя СДПГ

    Бас ушла в отставку с постов министра труда ФРГ и сопредседателя СДПГ
    @ IMAGO/ESDES.Pictures/Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Бербель Бас подала в отставку с должностей министра труда ФРГ и сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

    Об этом она сообщила в своем заявлении для партии. «Я сообщила своему сопредседателю и вице-канцлеру Ларсу Клингбайлю, что с сегодняшнего дня слагаю с себя полномочия председателя партии», – передает ее слова РИА «Новости».

    Бас также добавила, что обратилась к канцлеру Фридриху Мерцу с просьбой освободить ее от должности министра труда и социальных вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле глава ХСС рассказал о планах Мерца сменить министра транспорта Германии.

    В июне партия АдГ призвала Мерца последовать примеру Стармера и уйти в отставку.

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    11 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Жена Шредера опубликовала фото в куртках с именами на русском языке

    Tекст: Ольга Иванова

    Супруга бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера Со-Ен Шредер-Ким опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой пара запечатлена в куртках сети Globus с именами на русском языке.

    Со-Ен Шредер-Ким, супруга бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, выложила в соцсети фотографию, на которой они запечатлены в куртках торговой сети Globus со своими именами на русском языке, передает РИА «Новости».

    На снимке пара позирует на фоне указателей в фирменных цветах магазина, а экс-канцлер держит в руках большого игрушечного кота. «В одном из супермаркетов мы заметили этого милого котика – с очаровательно угрюмым выражением мордочки, хотя на самом деле он совершенно миролюбивый. Мне очень хотелось сразу забрать с собой эту подушку-обнимашку, но, к сожалению, она оказалась слишком большой», – написала Шредер-Ким.

    В комментариях пользователи позитивно оценили визит супругов в Москву, поблагодарив их за атмосферу дружбы и отметив умение Шредера заниматься дипломатией. Поездка бывшего канцлера в российскую столицу связана с его назначением в начале месяца в наблюдательный совет компании «Гиперглобус», где он курирует стратегическое развитие ритейлера. Там он провел встречи с руководством и сотрудниками торговой сети.

    Семейное предприятие «Глобус» было основано в 1828 году. В России первый гипермаркет бренда появился в 2006 году, сегодня сеть состоит из 20 магазинов. С января 2025 года российское подразделение ООО «Гиперглобус» отделилось от немецкой Globus Holding и работает в стране самостоятельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о реакции Шредера на критику после встречи с Владимиром Путиным.

    В пятницу немецкие политики раскритиковали бывшего канцлера за эту поездку.

    В среду он приехал в Москву на встречу с руководством компании «Глобус».

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    10 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    В Берлине началась многотысячная демонстрация за отставку правительства

    Акция протеста за отставку правительства Мерца и мир с Россией началась в Берлине

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Берлина проходит массовая манифестация с требованием отставки правительства Германии и нормализации отношений с Россией.

    Активисты собрались у Бранденбургских ворот и прошли маршем в сторону Александерплац. По данным организаторов, в акции участвуют около 10 тыс. человек. Демонстранты выступают за немедленную отставку правительства во главе с Фридрихом Мерцем, проведение досрочных выборов и ужесточение миграционной политики, передает ТАСС.

    Протестующие также требуют прекращения военной поддержки Украины и мирного урегулирования конфликта. Многие несут флаги России и Германии, а также транспаранты с призывами к миру.

    Организатором акции выступает движение Projekt M1llion, которое предлагает план реформ, включающий введение прямой демократии по швейцарскому образцу и отмену ряда налогов и сборов. Безопасность на митинге обеспечивают усиленные наряды полиции, информации о задержаниях не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в центре Берлина прошел антивоенный митинг с флагами России.

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    10 октября 2026, 13:11 • Новости дня
    Премьер Баден-Вюртемберга назвал дешевый газ из России столпом экономики ФРГ

    Премьер Баден-Вюртемберга Оздемир назвал газ из России столпом экономики ФРГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставки российского газа по выгодным ценам десятилетиями служили одной из основ экономического благополучия Германии, заявил премьер-министр Баден-Вюртемберга Джем Оздемир.

    Премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Джем Оздемир отметил, что газ из России является столпом экономического благополучия ФРГ.

    «Мы слишком долго были успешны. А наша бизнес-модель опиралась на три столпа», – сказал он в интервью Welt.

    Оздемир пояснил, что к этим основам относились поставки газа из России по хорошим ценам, выгодное сотрудничество с Китаем и гарантии безопасности от США.

    Политик отметил, что эта модель долго обеспечивала Германии «довольно уютное» положение. Однако сейчас эти столпы шатаются: Берлин больше не может слепо полагаться на Вашингтон, а Китай превратился из партнера в системного конкурента. А главное – в феврале этого года вступило в силу постановление о полном запрете импорта российского газа в Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце отказ от российского газа спровоцировал экономический кризис в Германии.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал причину резкого падения немецкой экономики. А сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель заявила о необходимости возобновления поставок газа из России.

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    10 октября 2026, 16:31 • Новости дня
    Однопартиец Шредера отверг критику в его адрес из-за визита в Москву

    Эксперт СДПГ Штегнер отверг критику Шредера из-за встречи с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Внешнеполитический эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер отверг критику в адрес бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера из-за его поездки в Москву.

    «Герхард Шредер … может открывать двери к Путину. Если его визит хотя бы на миллиметр способствовал миру, то он был успешным», – заявил Штегнер.

    Он подчеркнул, что Шредер поехал в Москву в качестве частного лица, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным.

    В среду Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В четверг президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

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    10 октября 2026, 13:56 • Новости дня
    Лидер АдГ обвинил Мерца в предпочтении Украины интересам граждан Германии

    Лидер АдГ Хрупалла обвинил канцлера Мерца в предпочтении Украины интересам ФРГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла подверг резкой критике политику канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заявив, что для него помощь Киеву важнее благосостояния немецкого населения.

    Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла раскритиковал курс канцлера ФРГ Фридриха Мерца касательно Украины и внутреннюю политику ФРГ. Он отметил, что для главы правительства Германии финансовая поддержка Киева приоритетнее благосостояния собственного населения, передает ТАСС.

    «Канцлер Германии Мерц считает, что деньги для Украины важнее благосостояния граждан», – заявил Хрупалла в соцсетях. При этом лидер АдГ подчеркнул, что партия выступает за мирное урегулирование любых глобальных кризисов.

    Кроме того, Хрупалла озвучил социально-экономические требования парламентской фракции АдГ, направленные на снижение стоимости жилья в Германии. Он призвал адаптировать жилищное пособие к текущим реалиям и отменить закон об энергетике зданий, чтобы сделать арендную плату доступной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Сара Вагенкнехт назвала Фридриха Мерца лучшим канцлером Украины. В воскресенье в Киеве глава правительства ФРГ пообещал продолжить поставки оружия украинской стороне.

    Ранее Германия предоставила Киеву новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.

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    11 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    В Германии предрекли расплату Европы за поддержку Киева

    Депутат Дагделен: Европе придется расплачиваться за поддержку режима в Киеве

    Tекст: Ольга Иванова

    Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» Севим Дагделен заявила, что Европе придется расплачиваться за поддержку киевского режима.

    Европе придется расплачиваться за поддержку коррумпированного и недемократического киевского режима. Об этом сообщила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» (BSW) Севим Дагделен, передает РИА «Новости».

    «Пока европейцы, и особенно Мерц, продолжают поддерживать коррумпированный, недемократический режим и цепляются за иллюзии, занавес давно опустился. Те, кто игнорирует реальность, в конечном итоге заплатят за это», – написала Дагделен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер АдГ обвинил Мерца в предпочтении Украины интересам граждан Германии.

    В ФРГ сгорел склад с гуманитарной помощью для украинцев.

    В четверг стало известно, что Берлин потратил треть выделенных на поддержку Киева средств внутри страны.

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    11 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Проголосовавшие за кандидата от АдГ члены ХДС пригрозили покинуть партию

    Депутат Бундестага Котре заявил о готовности членов ХДС покинуть партию

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре заявил, что поддержавшие кандидата от АдГ на выборах главы парламента Саксонии-Анхальт члены ХДС готовы выйти из рядов политической силы в случае продолжения антинародного курса.

    Рядовые члены Христианско-демократического союза, проголосовавшие за кандидата от «Альтернативы для Германии» Тобиаса Рауша на пост главы ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт, требуют от руководства смены партийного курса. В противном случае они грозят покинуть ХДС, передает РИА «Новости».

    «Рядовые члены ХДС, в том числе депутаты земельного парламента, отступившие от партийной линии, посылают руководству однозначный сигнал: либо вы снова начинаете проводить политику в интересах людей, либо мы покидаем ХДС», – рассказал Котре.

    По словам парламентария, избрание Рауша демонстрирует готовность избирателей поддерживать реалистичные решения и свидетельствует о трещинах в брандмауэре – принципе бойкотирования инициатив АдГ. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил, что часть депутатов его партии поддержала кандидатуру Рауша.

    На прошедших в начале сентября выборах в региональный парламент Саксонии-Анхальт партия «Альтернатива для Германии» одержала победу с результатом 43,8% голосов. Политическая сила выступает за защиту традиционных ценностей и ужесточение миграционной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер АдГ обвинил Фридриха Мерца в предпочтении интересов Украины нуждам граждан Германии.

    В пятницу первый спикер ландтага от «Альтернативы для Германии» лишился служебного автомобиля.

    Во вторник Сара Вагенкнехт поддержала кандидата от АдГ на пост председателя регионального парламента.

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    11 октября 2026, 17:55 • Новости дня
    Полиция Франкфурта задержала 63 человека после концерта Макса Коржа

    DPA: Полиция Франкфурта задержала 63 человека после концерта Макса Коржа

    Tекст: Ольга Иванова

    Полиция Франкфурта-на-Майне задержала 63 человека после концерта белорусского исполнителя Макса Коржа, фанаты использовали пиротехнику и сопротивлялись полицейским.

    Полиция Франкфурта-на-Майне задержала 63 человека после прошедшего в субботу концерта белорусского исполнителя Макса Коржа, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    Концерт на стадионе Deutsche Bank Park посетили около 27 тыс. человек. Во время выступления зрители неоднократно использовали пиротехнические средства. После завершения мероприятия в окрестностях арены возобновились запуски фейерверков, произошли стычки между фанатами и случаи оказания сопротивления сотрудникам полиции. По фактам правонарушений возбуждены дела.

    В отношении множества лиц были вынесены предписания об административном запрете на нахождение в данном районе. Доступ на стадион был заблокирован для 25 человек, пытавшихся пронести запрещенные предметы.

    Стихийные акции поклонников исполнителя начались еще в четверг вечером. Фанаты собирались на улицах Франкфурта, слушали музыку, жгли пиротехнику и блокировали движение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте мошенник лишил россиянку 28 тыс. рублей при покупке билетов на концерт Коржа.

    В октябре 2025 года прокуратура Варшавы отказалась возбуждать дело из-за флагов ОУН-УПА (организация признана экстремистской и террористической и запрещена в России) на концерте Коржа.

    В августе 2025 года в Алма-Ате вновь отменили концерт Макса Коржа.

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    11 октября 2026, 13:01 • Новости дня
    Захарова напомнила отказавшему политику АдГ концерну BMW о связях с нацистами

    Захарова осудила отказавший политику АдГ концерн BMW за работу на Третий рейх

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о сотрудничестве автоконцерна BMW с нацистами после отказа компании предоставить служебный автомобиль новому председателю ландтага Саксонии-Анхальт от партии АдГ Тобиасу Раушу.

    Автоконцерн отозвал предложение о лизинге служебной машины для нового председателя ландтага от партии «Альтернатива для Германии», пишет Der Spiegel.

     «Хорошо незабытое старое: Третьему рейху BMW не отказывала», – прокомментировала ситуацию Захарова в Telegram-канале.

    Она напомнила, что в годы Второй мировой войны компания производила мотоциклы для вермахта и двигатели для самолетов люфтваффе, используя труд угнанных жителей СССР и Восточной Европы. Около 35 тыс. подневольных рабочих составляли до двух третей персонала BMW. Дипломат также указала на историю семьи Квандт, которая владеет значительной долей акций компании и извлекала выгоду из поддержки нацистов.

    По словам Захаровой, концерн демонстрирует идеологическую избирательность, выступая на стороне германского истеблишмента и украинских властей. Избранный спикером парламента Саксонии-Анхальт Тобиас Рауш назвал решение BMW политической дискриминацией. До ноября он продолжит пользоваться машиной предшественника, после чего рискует остаться без транспорта, поскольку другие немецкие автопроизводители не участвовали в тендере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу первый спикер ландтага от АдГ лишился служебного автомобиля BMW.

    Во вторник Сара Вагенкнехт поддержала кандидата от правых на пост председателя регионального парламента.

    В прошлом месяце «Альтернатива для Германии» победила на выборах в Саксонии-Анхальт.

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    Четыре бонуса для России от дизельной сделки с США

    Дизельная сделка России с США уже привела к снижению цен на нефть. Дональду Трампу именно это и нужно было в преддверии ноябрьских выборов. А какую выгоду может получить Россия, если эта сделка реализуется в реальности? Влияние снятия эмбарго будет не только на рынок нефти, но и на Китай и даже Украину. Подробности

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    Европа заявила о предательстве в войне до последнего украинца

    Дизельная сделка США и РФ привела европейцев в состояние шока. Украина и лидеры ЕС недовольны готовностью Вашингтона сотрудничать с Москвой в сфере энергетики. Тем не менее Брюссель своей критикой договоренностей российского и американского лидеров фактически подтвердил курс на продолжение конфликта «до последнего украинца». Подробности

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    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

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    Почему «покушение на премьера Польши» напоминает инсценировку

    Покушение сразу на двух крупных польских политиков – премьер-министра и министра обороны – предотвращено в Польше. По крайней мере, так официально заявляют спецслужбы. Почему же в таком случае оппозиционные политики в связи с этими обвинениями заявляют, что премьер-министр Дональд Туск и его подчиненные «превращают польское государство в цирк»? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Кремль ответил на козырь Зеленского

      Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

    • Как привыкнуть к смерти и остаться живым

      Ветеран СВО Василий Мелкозеров о том, как страна встречала раненых бойцов: на каждой станции местные жители приходили к поездам с флагами, подарками и угощениями для героев.

    • Как пережить 57 операций и встретить свою любовь

      Ветеран СВО Сергей Фролов после потери ноги не только выжил, но и женился, воспитывает маленькую дочь, построил дом и путешествует по России на мотоцикле.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

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      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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