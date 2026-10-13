Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.0 комментариев
«Радикальные дочери» осудили Мерца и остались без денег
Süddeutsche Zeitung: Критика Мерца оставила «Радикальных дочерей» без денег
Немецкий демократический проект «Радикальные дочери» обратился в суд после внезапной отмены государственного финансирования, последовавшей за критикой в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
Проект «Радикальные дочери» раскритиковал канцлера Мерца и внезапно лишился финансирования, которое считалось гарантированным, пишет Süddeutsche Zeitung.
Теперь спор между организацией и правительством будет решаться в суде. Отмечается, что внутренние электронные письма профильных ведомств подтверждают подозрения о связи потери гранта с критикой в адрес главы правительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отказ канцлера ФРГ Фридриха Мерца от российского топлива ошибкой. В субботу лидер АдГ Тино Хрупалла обвинил главу правительства в предпочтении Украины интересам граждан Германии.