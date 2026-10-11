Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
WSJ: Отношения Трампа и Зеленского упали до низшей точки с начала 2025 года
WSJ: Отношения Трампа и Зеленского упали до минимума с февраля 2025 года
Взаимодействие президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского достигло самой низкой отметки с момента их конфликта в Овальном кабинете в начале прошлого года, сообщает The Wall Street Journal.
По данным WSJ, резкая критика со стороны американского лидера ставит под угрозу многомесячные усилия европейских политиков по сохранению поддержки Киева со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».
На переговорах в Майами американская сторона неоднократно напоминала украинской делегации об объемах передаваемой помощи и требовала прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. При этом скрытый ультиматум Вашингтона лишить Киев поддержки разведки был очевиден для участников встречи.
В феврале прошлого года Дональд Трамп отчитал Зеленского в Белом доме, потребовав согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России. Тогда вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал главу киевского режима неблагодарным агитатором, после чего украинскую делегацию попросили удалиться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Владимир Зеленский запросил поддержку европейских лидеров после критики Дональда Трампа.
В субботу Трамп призвал сменить Зеленского. Президент США заявил, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого, поэтому Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
Портал Axios сообщил, что США пригрозили лишить Киев разведданных за удары по российским НПЗ.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинские власти впали в ступор после слов президента США о Зеленском.