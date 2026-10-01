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    ВС России поразили логистический узел в Киеве и дата-центр в Одессе
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как продовольственный рынок стал полем боя

    Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Территории удерживает сила, а не признание других стран

    30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают в первую очередь с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.

    15 комментариев
    1 октября 2026, 08:46 • Новости дня

    Киевляне начали массово покидать город из-за растущей угрозы

    Бывший пресс-секретарь Зеленского сообщила о массовом отъезде жителей из Киева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Киева покидают город из-за опасности нахождения в украинской столице, сообщила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

    Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала о массовом отъезде жителей из украинской столицы из-за растущей опасности, передает ТАСС.

    «Все больше и больше людей говорят мне, что уезжают из Киева. Город становится опаснее с каждым днем», – написала она в соцсети.

    Мендель также подвергла жесткой критике действия украинских властей.

    По ее словам, правительство не предоставляет гражданам никакой помощи или жилья, занимаясь лишь масштабным пиаром на фоне страданий населения. Она добавила, что власти научились только воровать у людей, и подобное поведение было бы неприемлемо в других странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мендель предупредила о массовом бегстве граждан из страны на фоне коллапса энергетической инфраструктуры.

    В августе киевляне начали массовый переезд в деревни из-за возможных перебоев со светом.

    30 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    На Украине заявили о применении Россией специального боезаряда для ударов по ЛЭП
    На Украине заявили о применении Россией специального боезаряда для ударов по ЛЭП
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Россия при ударах по опорам высоковольтных линий электропередачи использовала реактивный беспилотник с боезарядом кумулятивно-режущего действия, сообщил советник по вопросам развития технологических направлений обороны главы киевского режима Сергей Бескрестнов (Флеш).

    Такой боезаряд предназначен специально для разрушения высоковольтных опор и металлических конструкций мостов, пишет «Страна.ua». Он якобы состоит из основной части весом 40 кг и четырех дополнительных поражающих модулей.

    Бескрестнов предположил, что российская сторона планирует продолжить атаки на ключевые линии электропередачи. В среду днем появились видео разрушения ЛЭП в Киевской области.

    Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что массированные удары по энергообъектам Киевской области наносятся с целью нарушить энергоснабжение объектов ВПК в украинской столице.

    Видео ударов по ЛЭП под Киевом смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    30 сентября 2026, 19:26 • Новости дня
    В Киеве остановился электротранспорт и пропал свет

    В Киеве полностью остановился электротранспорт и пропал свет

    В Киеве остановился электротранспорт и пропал свет
    @ Yevhen Kotenko/NURPHOTO/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Украины полностью остановилось движение электротранспорта и начались масштабные перебои с электричеством и водоснабжением.

    Работа электротранспорта в Киеве полностью прекратилась на фоне масштабных перебоев, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    В городе также зафиксированы серьезные проблемы с инфраструктурой. Помимо остановки наземного транспорта, перебои со светом наблюдаются в киевском метрополитене. Также в столице Украины фиксируются сложности с водоснабжением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в среду в Киеве начались масштабные отключения электроэнергии и водоснабжения.

    За два дня до этого российские военные атаковали киевские центры обработки данных. Ранее мэр города Виталий Кличко сообщал о перебоях с водой из-за ударов по складам.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    30 сентября 2026, 13:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил массированные удары по энергообъектам Киевской области

    Военный эксперт Кнутов: Удары по энергообъектам сократят запуски дронов Украиной

    Эксперт объяснил массированные удары по энергообъектам Киевской области
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    ВС России стремятся нарушить энергоснабжение ВПК Украины, чтобы снизить выпуск дронов и комплектующих для ракет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, серия ударов по энергообъектам в Киевской области – еще не старт полномасштабной кампании, но предупреждение. Если позиция Киева по урегулированию конфликта останется прежней, интенсивность ударов будет нарастать.

    «В Киеве и области сосредоточено значительное количество предприятий военно-промышленного комплекса: это сборка дронов и крылатых ракет, производство радиолокационных станций и систем РЭБ, а также ремонт военной техники и различной аппаратуры», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он напомнил, что ранее эти объекты прикрывались украинскими системами ПВО. Однако после сокращения западных поставок ракет-перехватчиков значительная часть предприятий фактически осталась без должной защиты. Это существенно расширило возможности ВС России для поражения целей, уточнил собеседник.

    Вместе с тем, добавил аналитик, часть производств размещена под прикрытием густонаселенной агломерации: некоторые развернуты в подвалах жилых домов, а дроны типа FPV зачастую собирают прямо в квартирах – рядом с местами проживания обычных граждан. «Уничтожить такие объекты крайне сложно», – заметил спикер.

    Поэтому, по его словам, российская армия проводит мероприятия по ограничению электроснабжения противника. «Для работы предприятий ВПК Украины нужны электричество, и в преддверии зимы – тепло. Именно поэтому сейчас мы наносим удары по энергетической инфраструктуре: выводим из строя в том числе подстанции и тепловые электростанции. Такие меры сократят выпуск дронов и комплектующих для крылатых ракет. В результате снизится общий объем средств, способных наносить удары по российской территории», – пояснил Кнутов.

    Он обратил внимание на то, что украинские СМИ называют минувшую ночь началом «кампании против энергосистемы». Впрочем, как считает эксперт, говорить об этом пока преждевременно. «Если бы речь действительно шла о начале полноценной кампании, то удары носили бы куда более масштабный характер – причем не только по Киеву, но и по таким регионам, как Закарпатье, Днепропетровск, Запорожье и Харьков, где еще сохраняется военное производство», – предположил аналитик.

    «В нынешнем виде это скорее предупреждение: если украинское руководство не изменит свою позицию в вопросе урегулирования конфликта, тенденция сохранится и будет развиваться по нарастающей», – заключил Кнутов.

    В ночь на среду ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетической системы на Украине. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного базирования, беспилотных летательных аппаратов.

    По данным военного ведомства, в результате в Киеве поражен центр обработки данных «Де Ново». ЦОД является одной из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающей обработку, хранение и передачу информации в интересах ВСУ, указали в министерстве.

    В Киевской области целями стали электроподстанция Киевская в населенном пункте Наливайковка, обеспечивающая переток электроэнергии и ее распределение для объектов военно-промышленного комплекса; гидроэлектростанция Киевская в населенном пункте Вышгород, обеспечивающая объекты военной промышленности в северной части региона.

    Кроме того, российские военные нанесли удары по тепловой электростанции Трипольская, обеспечивающей электроэнергией объекты военной промышленности в южной части Киевской области, а также по аккумуляторному парку хранения энергии в населенном пункте Гореничи, использовавшемуся для накопления электроэнергии в интересах бесперебойного функционирования военных объектов в столичном регионе.

    В Одесской области атакован производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, обеспечивавший прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ, сообщили в Минобороны. На переходе морем в северо-западной части Черного моря поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для украинской армии, добавили в ведомстве.

    Напомним, удары по целям в Киеве и области носят практически непрерывный характер. Украинская столица, по оценкам западной прессы, все больше напоминает прифронтовой город: регулярные налеты БПЛА привели к перебоям в работе транспорта, мобильной связи и интернета, пустым полкам в магазинах. Как отмечают эксперты, ошибки Владимира Зеленского привели к тому, что для украинцев Киев потерял репутацию безопасного города, а для союзников перестал быть «витриной устойчивости» Украины.

    Смотрите кадры ударов по Киеву и области в канале газеты ВЗГЛЯД в Max

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    30 сентября 2026, 20:29 • Новости дня
    МИД назвал законными целями европейские заводы по выпуску оружия для Украины

    МИД: Заводы в ЕС по выпуску оружия для Киева станут законными целями для России

    МИД назвал законными целями европейские заводы по выпуску оружия для Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское внешнеполитическое ведомство предупредило об угрозе для европейских оборонных заводов, производящих вооружение для нужд Вооруженных сил Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Европейские военные предприятия, работающие в интересах Киева, станут законными мишенями для российских ударов. Подобное заявление МИД России стало реакцией на намерения Варшавы организовать на своей территории выпуск зенитных ракет Patriot, передает РИА «Новости».

    «Не следует предполагать, что военные заводы за пределами Украины, производящие оружие для киевского режима, будут в безопасности. Тот, кто так думает, ошибается», – предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что открытие подобных производств и формирование совместных предприятий свидетельствуют о прямом участии европейских государств в конфликте. Москва расценивает такие шаги как сознательное затягивание процесса мирного урегулирования.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус предложил США развернуть в Европе производство зенитных ракет для комплексов Patriot.

    Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник допустил возможность нанесения ударов по европейским оружейным заводам. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал такие предприятия потенциальными целями для российских военных.

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    30 сентября 2026, 19:48 • Новости дня
    Додон потребовал объяснить размещение войск Молдавии на границе с Украиной

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший президент Молдавии Игорь Додон потребовал от властей объяснений из-за размещения зенитных установок и военных возле украинской границы.

    По словам Додона, руководство Молдавии обязано разъяснить гражданам причины нахождения военных и боевой техники в непосредственной близости от населенных пунктов, находящихся на границе с Украиной, передает РИА «Новости».

    Поводом послужили опубликованные политиком кадры с расчетами зенитных установок в поле возле села Березовка Окницкого района. Этот населенный пункт расположен в четырех километрах от границы. Ранее власти временно закрыли часть воздушного пространства на севере и в центре страны из-за пролета беспилотника.

    «Было бы правильно, если бы власти объяснили людям, что происходит в непосредственной близости от населенных пунктов. Люди обеспокоены и требуют объяснений. Что там делают военные?» – отметил Игорь Додон.

    Ранее нетрезвый молдавский военнослужащий попал в ДТП во время поисков неопознанного дрона.

    До этого прилетевший со стороны Украины беспилотник спровоцировал временное закрытие воздушного пространства республики.

    Пограничники Молдавии обнаружили воронку с обломками неизвестного летательного аппарата в километре от украинской границы.

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    30 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    Супермаркет в Киевской области уничтожен после удара

    Под Киевом после удара полностью уничтожен супермаркет «Фора»

    Tекст: Вера Басилая

    В Обуховском районе Киевской области полностью уничтожен супермаркет «Фора» после утреннего удара, сообщили военкоры.

    Супермаркет в Иванковичах Обуховского района под Киевом загорелся в результате обстрела, сообщали местные власти. Опубликованы кадры снаружи и изнутри сгоревшего здания, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ВС России нанесли массированный удар по Киеву. ВС России поразили электроподстанции в Киевской области. Во вторник ВС России нанесли групповой удар по центрам обработки данных в украинской столице.

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    30 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Спецпосланник папы римского посетил пленных украинцев в России

    МИД: Спецпосланник папы римского Дзуппи посетил украинских пленных

    Tекст: Вера Басилая

    Специальный посланник папы римского по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи в рамках визита в Москву обсудил гуманитарные вопросы и посетил места содержания пленных украинских военных, сообщило Министерство иностранных дел.

    Специальный посланник Ватикана находился в Москве с 28 по 30 сентября, где встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым, уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой и детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, сообщает МИД.

    Стороны обсудили взаимодействие по гуманитарным проблемам на фоне спецоперации на Украине. Речь шла о поиске пропавших без вести, обмене военнопленными и гражданскими лицами, а также о воссоединении семей. Отдельное внимание было уделено кризису в городе Алешки Херсонской области, где украинские силы блокируют поставки продовольствия и медикаментов.

    По просьбе Ватикана кардинал посетил место содержания украинских военных, задержанных за противодействие спецоперации. Он лично пообщался с пленными и убедился в соблюдении Россией всех гуманитарных норм. В ведомстве подчеркнули, что визит подтвердил конструктивный характер диалога между Москвой и Ватиканом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье кардинал Маттео Дзуппи назвал визит архиепископа Пола Ричарда Галлахера в Россию важным ориентиром. На прошлой неделе посланник папы римского анонсировал свою поездку в Москву.


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    30 сентября 2026, 22:40 • Новости дня
    В Одессе застрелили высокопоставленного офицера ВМС Украины

    «Страна»: В Одессе убит высокопоставленный офицер ВМС Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе на дороге застрелили 50-летнего военного, который оказался высокопоставленным офицером ВМС Украины, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.

    Стрельба произошла на дороге в Одессе. Прокуратура рассматривает версию заказного убийства, не отбрасывая при этом и версию бытового конфликта на дороге.

    Полиция подтвердила, что застрелен 50-летний военный. По подозрению в убийстве задержан пенсионер. У него изъяли орудие преступления, стреляные гильзы и другие предметы, «имеющие важное значение для расследования».

    Расследование ведется по статье «Умышленное убийство». Официально личность погибшего не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Одессе полицейские задержали 32-летнего мужчину, открывшего огонь по сотрудникам территориального центра комплектования.

    В 2025 году в Одессе взорвали автомобиль прокурора Специализированной прокуратуры обороны Южного региона.

    Также в Одесской области Украины взорвали начальника отдела территориального центра комплектования Олега Номеровского.

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    30 сентября 2026, 16:47 • Новости дня
    Захарова: Украинская делегация в кулуарах ООН спокойно общается по-русски

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что украинская делегация в ООН лицемерно делает вид, что не понимает русский язык, однако в кулуарах спокойно общается на нем.

    Владимир Зеленский и его окружение продолжают общаться по-русски в штаб-квартире ООН, сообщила Захарова. По ее словам, во время заседаний Генассамблеи и Совбеза они демонстративно надевают наушники, имитируя непонимание русской речи. Однако в кулуарах и при общении с журналистами они говорят по-русски, передает ТАСС.

    Дипломат назвала такое поведение проявлением лицемерной сущности властей в Киеве. Она отметила, что власти сами разрешают себе говорить по-русски вопреки собственным дискриминационным законам, тогда как простых граждан нещадно штрафуют и пытаются привлечь к ответственности за использование родного языка.

    В пятницу Захарова заявила, что делегация Украины в ООН делает вид, что не понимает русский язык.

    Замминистра обороны Украины по цифровому развитию Алексей Рева до начала спецоперации активно использовал русский язык в своих социальных сетях. Он исполнял на нем песни.

    Ранее бывший пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский с трудом усваивает большие объемы информации на украинском языке и в неформальной обстановке предпочитает общаться исключительно по-русски.

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    30 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Захарова обвинила Украину в создании «Бучи 2.0» из ситуации в Алешках
    Захарова обвинила Украину в создании «Бучи 2.0» из ситуации в Алешках
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила власти Украины в попытке создать «Бучу 2.0» из тяжелой гуманитарной ситуации в городе Алешки.

    Захарова подчеркнула, что Киев намеренно развивает тему тяжелой гуманитарной ситуации в Алешках. «Они пытаются сделать из этой истории новую Бучу. Знаете, «Бучу 2.0», – заявила дипломат, передает РИА «Новости».

    По ее словам, украинская сторона обвиняет Россию в проблемах города и требует вмешательства международных организаций. При этом Киев умалчивает о том, кто на самом деле виноват в сложившейся ситуации.

    Мария Захарова напомнила, что 1 сентября украинские дроны атаковали колонну волонтеров. Они везли в Алешки 10 т продуктов и медикаментов. Дипломат добавила, что для Владимира Зеленского жизни людей, которых он называет своими, ничего не значат.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о попытках Киева обвинить Москву в страданиях мирных жителей Алешек.

    Мирошник назвал чудовищной ложью слова главы украинского внешнеполитического ведомства о ситуации в городе.

    Украинские беспилотники целенаправленно уничтожили гуманитарную колонну на подъезде к этому населенному пункту.

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    30 сентября 2026, 18:02 • Новости дня
    В Киеве несколько районов остались без света и воды после взрывов

    Tекст: Денис Тельманов

    В некоторых районах Киева произошли перебои с электроснабжением и подачей воды после серии взрывов, о масштабах последствий пока неизвестно.

    О начале перебоев с электро- и водоснабжением в ряде районов Киева сообщило издание «Общественное. Новости», передает ТАСС.

    По его данным, отключения начались после взрывов в украинской столице, однако какие именно объекты пострадали и насколько серьезны нарушения, не уточняется.

    Ранее источники информировали о самих взрывах в Киеве, подробности также не приводились. Официальные структуры на момент публикации не раскрывали характер инцидентов и возможные причины сбоев в работе коммунальной инфраструктуры.

    Сейчас на большей части регионов на Украине, в том числе в Киеве и Киевской области, объявлена воздушная тревога. Информация о сроках восстановления стабильного электроснабжения и водоснабжения в затронутых районах пока не поступала.

    В Киеве утром в среду были зафиксированы масштабные отключения электроэнергии и водоснабжения после недавних ударов.

    В конце сентября в Киеве после серии мощных взрывов в районе железнодорожного вокзала было зафиксировано крупное возгорание.


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    30 сентября 2026, 16:42 • Новости дня
    Украинские города Сумы и Житомир остались без электроснабжения
    Украинские города Сумы и Житомир остались без электроснабжения
    @ Sven Kaeuler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В двух крупных областных центрах на территории Украины, Сумах и Житомире, произошли масштабные отключения электричества, причины которых пока не установлены.

    Жители нескольких украинских населенных пунктов внезапно столкнулись с серьезными перебоями в подаче электрической энергии, передает РИА «Новости».

    Представители энергоснабжающей компании «Сумыоблэнерго» официально подтвердили технические проблемы на сетях северо-восточного региона, опубликовав сообщение: «Имеем аварийное обесточивание».

    Параллельно масштабные отключения света зафиксированы на территории Житомира, однако точные причины произошедших аварий в обоих городах пока остаются невыясненными.

    Ранее повреждения объектов инфраструктуры и плохая погода привели к массовым отключениям электроэнергии в нескольких регионах Украины.

    Отключения электроэнергии фиксировались в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях.

    В среду ВС России поразили электроподстанции в Киевской области.

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    1 октября 2026, 08:25 • Новости дня
    ВС России поразили логистический узел в Киеве и дата-центр в Одессе
    ВС России поразили логистический узел в Киеве и дата-центр в Одессе
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночью армия России нанесла удары по ключевым логистическим и коммуникационным узлам, а также морским судам, работающим в интересах украинских вооруженных формирований.

    В ходе ночных атак беспилотниками были поражены важные стратегические объекты противника, сообщает Минобороны.

    В Киеве уничтожен транспортно-логистический центр предприятия «Рента Логистик». В его складских помещениях располагался цех, где производились безэкипажные катера.

    Российские силы вывели из строя дата-центр HOSTING-UA. Через этот узел связи шла обработка разведывательной и служебной информации для нужд украинских войск.

    В Одессе и на территории области также зафиксированы попадания по значимым целям.

    Кроме того, в порту Черноморска поражено морское судно типа «сухогруз». На его борту находилось военное имущество и грузы двойного назначения, предназначенные для снабжения подразделений противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской области в конце сентября был уничтожен супермаркет после удара.

    Вооруженные силы России поразили склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования ВСУ.

    Российские военные также атаковали электроподстанции в Киевской области.

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    30 сентября 2026, 11:51 • Новости дня
    ВС России освободили харьковское Шабельное, сумское Толстодубово и запорожскую Егоровку

    Российские войска освободили Шабельное, Толстодубово и Егоровку

    ВС России освободили харьковское Шабельное, сумское Толстодубово и запорожскую Егоровку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В кольце окружения в Харьковской области освобожден населенный пункт Шабельное, также подразделениями группировки «Север» взято под контроль Толстодубово в Сумской области, а группировка «Восток» освободила Егоровку в Запорожской области.

    Об освобождении трех населенных пунктов за минувшие сутки говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области. В ходе наступления в кольце окружения освобождено Шабельное, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области взято под контроль Толстодубово.

    Нанесено огневое поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Турьи, Ровного, Бояро-Лежачей, Вакаловщины и Хотени.

    Всего в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял свыше 340 военнослужащих и три бронемашины.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Егоровку в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты возле Никольского в Запорожской области, Чаплино, Малиновки, Демурино и Коломийцей в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли свыше 280 военнослужащих.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Грушевки, Березовки, Осиново и Изюмского в Харьковской области, Волчьего Яра, Пришиба и Маяков в Донецкой народной республике (ДНР).

    ВСУ при этом потеряли более 200 военнослужащих, американскую бронемашину HMMWV, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ «Анклав».

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад, бригад беспилотных систем ВСУ и морской пехоты рядом с Краматорском, Дружковкой, Семеновкой, Николаевкой, Василевской Пустошью и Высокоивановкой в ДНР.

    Противник при этом потерял свыше 195 военнослужащих, канадскую бронемашину Senator и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской бригад, бригад беспилотных систем ВСУ, морской пехоты и нацгвардии у Чугуево в Днепропетровской области, Белозерского, Старорайского, Лидино и Роганского в ДНР.

    В Доброполье штурмовые группы 51-й армии продолжали наступательные действия в северо-восточной, центральной и южной частях города. За сутки освобождены 164 здания, уничтожены до 35 боевиков ВСУ.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили более 455 военнослужащих, бронемашина и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Веселое Поле в ДНР и харьковскую Крейдянку.

    Днем ранее они освободили сумское Уланово и Нововодяное в ДНР.

    А до этого армия России взяла под контроль Хрипуны в Харьковской области.

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    1 октября 2026, 03:05 • Новости дня
    Войска России освободили 52 населенных пункта в зоне проведения СВО за сентябрь
    Войска России освободили 52 населенных пункта в зоне проведения СВО за сентябрь
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска за сентябрь освободили 52 населенных пункта в зоне проведения СВО, больше половины из них находятся в Харьковской области, следует из данных Минобороны России.

    По подсчетам ТАСС на основе данных Минобороны России, наибольший вклад внесла группировка войск «Север» – на нее пришлось 30 населенных пунктов, или около 57% от общего числа освобожденных за месяц территорий.

    Группировка «Центр» освободила девять населенных пунктов, «Восток» – шесть, «Южная» – четыре, «Днепр» – два, а «Запад» – один.

    Более половины всех перешедших под контроль российской армии населенных пунктов расположены в Харьковской области – 27 из 52.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России освободили харьковское Шабельное, сумское Толстодубово и запорожскую Егоровку.

    Российские военные продолжают бои за четыре пункта в зоне окружения в Харьковской области.

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