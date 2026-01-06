В Афганистане задержали двух «колдуний» за нарушение шариата

Tекст: Алексей Дегтярёв

Женщины на протяжении многих лет носили мужскую одежду и прически, а также «занимались колдовством», заявили в афганском министерстве поощрения добродетели и предотвращения порока, передает РИА «Новости».

Рахматулла Мухак, представитель ведомства, сообщил, что задержанных обвиняют в распространении суеверий и нанесении ущерба религиозным убеждениям сограждан.

«У злоумышленников обнаружены книги, связанные с колдовством, и соответствующие инструменты, что свидетельствует об их попытках обмануть людей и посеять раздор в семьях», – указал он.

В министерстве подчеркнули, что задержанию предшествовали многочисленные жалобы со стороны местных жителей. После предварительного расследования женщины были переданы в судебные органы, где их дела будут рассмотрены по шариату.

Напомним, в Афганистане в сентябре полностью отключили интернет, поскольку верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада 17 сентября принял решение запретить оптоволоконный интернет и Wi-Fi.