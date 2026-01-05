  • Новость часаМинобороны сообщило об уничтожении за ночь трех дронов ВСУ
    Ольга Андреева Ольга Андреева Мариупольский драмтеатр как признак нормальности

    Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Сравнивать СВО и Венесуэлу – это как сравнивать теплое с холодным

    Да, сейчас будут сравнивать нашу СВО и операцию США в Венесуэле. Но это сравнивать теплое и холодное. К моменту начала СВО украинская армия воевала восемь лет, а за ней стояла Европа.

    59 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Похищение Мадуро открыло дверь в новое Средневековье

    Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.

    27 комментариев
    5 января 2026, 00:33 • Новости дня

    Международный разгрузочный день и День бойскаутов отмечается 5 января

    Tекст: Катерина Туманова

    Понедельник, 5 января, важная дата в России и мире, когда отмечаются десятки профессиональных, исторических, военных, шутливых, экологических и гастрономических праздников, о самых любопытных из которых – в кратком дайджесте.

    Международный разгрузочный день отмечается в мире 5 января после новогодних застолий. Праздник учрежден для того, чтобы облегчить рацион и добавить основные элементы здорового питания. Разгрузочный день предполагает единоразовое ограничение суточной калорийности и/или выборочное, по отдельным компонентам. При этом Эндокринолог Хайкина указала на опасность жесткой диеты после праздников.

    Международный день бойскаутов берёт свою историю с начала ХХ века, так как скаутское движение появилось в 1907 году, когда отставной полковник сэр Роберт Стивенсон Смит Баден-Пауэлл провёл на английском острове Броунси первый скаутский лагерь, напомнил портал Vimpel-V.

    Когда Баден-Пауэлл был комендантом крепости при англо-бурской войне, он сформировал из местной молодежи отряд, который собирал разведданные. Английское scout, которое переводится как «разведчик», стало названием образовательного процесса, а скаутские организации 5 января 1910 года были признаны официально.

    В этот понедельник отмечается и День маленьких историй – неофициальное торжество повседневных моментов жизни, из которых можно сложить истории: о переживаниях, радостях и разочарованиях, традициях и наблюдениях, в которых запечатлеваются мгновения. В этот день принято делиться маленькими историями друг с другом, с дневником или соцсетями.

    Кроме того, в Японии 5 января отмечают День клубники, в Китае – Фестиваль льда и снега, в США – День взвешивания и День сценариста, в Шотландии – Понедельник подарков.

    Именинники сегодня Иван, Феоктист, Нифонт, Павел и Василий.

    4 января 2026, 15:12 • Новости дня
    Сборы фильма «Буратино» за первые дни проката превысили 1 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    За четыре дня с начала проката сказочный фильм «Буратино» собрал более 1 млрд рублей, свидетельствуют данные в Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) Фонда кино.

    С 1 января 2026 года картину уже посмотрели свыше 1,8 млн зрителей, передает Ura.ru. По данным системы, в первые сутки фильм принес более 226 млн рублей, а предпродажи составили почти 184 млн рублей.

    Создатели подчеркивают, что это не пересъемка советского фильма, а самостоятельная версия, объединившая мотивы сказки Карло Коллоди и «Золотого ключика» Алексея Толстого. По словам режиссера Игоря Волошина, сценарий соединяет два источника и предлагает современное прочтение, понятное и интересное новой аудитории, включая детей.

    Главную роль Буратино при помощи технологии «захвата движения» исполнила Виталия Корниенко. Папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвину – Анастасия Талызина, а Артемона – Марк Эйдельштейн. Роль Карабаса Барабаса исполнил Федор Бондарчук, Лису Алису – Виктория Исакова, кота Базилио – Александр Петров, черепаху Тортиллу – Светлана Немоляева.

    Музыку к фильму написал Алексей Рыбников, автор оригинального саундтрека 1975 года, вместе с сыном Дмитрием, обновив и переаранжировав знакомые мелодии. Особое внимание команда уделила финальной сцене, в которой участвовали более 200 человек, включая 35 профессиональных танцоров. Хореографию ставил Владимир Варнава.

    Ранее сообщалось, что «Буратино» за первые сутки проката собрал более 226 млн рублей.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 17:12 • Новости дня
    В Татарстане ввели план «Буран» из-за сильной метели

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Татарстана ввели в действие план «Буран» в связи с обильными снегопадами и снежными заносами на дорогах.

    По информации пресс-службы главы республики, решение о введении плана с 14.00 4 января принял премьер-министр Алексей Песошин, передает РИА «Новости». В документе говорится, что меры будут действовать до полной ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

    Введение плана «Буран» связано с резким ухудшением метеорологической обстановки. В регионе с субботы сохраняется метель, видимость снижается до одного километра, а ветер достигает 20 метров в секунду. В воскресенье непогода усилилась: местами видимость сократилась до 500 метров, порывы ветра до 23 метров в секунду, на дорогах образовались ледяные участки, снежные заносы и каша.

    Госавтоинспекция Татарстана сообщила, что днем в воскресенье из-за опасных погодных условий ограничено движение автобусов и грузовиков по всем федеральным трассам республики. Эти меры будут действовать до улучшения ситуации.

    По данным МЧС, в ночь на 5 января и утром в регионе ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель с видимостью менее одного километра и сложная обстановка на дорогах. Синоптики предупреждают о гололедице и новых снежных заносах.

    Ранее в Самарской области перекрыли трассы из-за сильной метели.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 23:53 • Новости дня
    Более 40 дронов уничтожены силами ПВО за три вечерних часа над регионами России

    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Telegram-канале об уничтожении за три вечерних часа воскресенья 41 украинского дрона самолетного типа над восемью регионами России.

    «С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 14 дронов уничтожили над территорией Курской области, семь БПЛА – над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву, шесть беспилотников сбиты над Рязанской областью.

    При этом по четыре дрона ликвидировали над территориями Белгородской и Липецкой областей, три – над территорией Владимирской области, еще два сбили над Тверской областью и один – над Воронежской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за семь часов в воскресенье сбили 253 украинских беспилотника над территорией России.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 10:12 • Новости дня
    В аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Внуково сняты, сообщила Росавиация.

    Как сообщается в Telegram-канале представителя ведомства, ограничения действовали временно и были связаны с необходимостью соблюдения мер безопасности.

    «Аэропорт Внуково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в публикации.

    Напомним, утром в воскресенье Росавиация ввела ограничения на прием и отправку рейсов в аэропорту «Внуково».

    До этого аэропорты Саратова и Ярославля вернулись к штатной работе.

    Комментарии (0)
    5 января 2026, 06:40 • Новости дня
    Ветераны группы «Альфа» не нашли профессионализма в захвате Мадуро «Дельтой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Ветераны российского спецподразделения «Альфа» проанализировали операцию спецназа США «Дельта» по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и не заметили в ней особой сложности или опасности из-за отсутствия сопротивления.

    По мнению ветерана «Альфы» Игоря Сенина, операция была подготовлена глобально: выведена сначала вся инфраструктура, подавлены основные боевые точки, военные объекты, которые могли оказать сопротивление и только потом уже был подготовлен основной захват.

    «То есть они, в принципе, зашли в здание, которое уже было для них подготовлено. Особого профессионализма я не вижу здесь», – приводит Telegram-канал Daily Storm его комментарий.

    Полковник ФСБ и ветеран «Альфы» Виталий Демидкин указал на эффективность работы спецназа США, а с другой о них, «Дельте», нигде, наверное, и не слышали.

    «Хотелось бы с ними где-то встретиться там. Я имею в виду, на поле боя или еще какой-нибудь операции», – признался он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 3 января о захвате главы Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в бруклинский центр заключения Metropolitan.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. NYT сообщила, что в понедельника, 5 января, Мадуро предъявят обвинения.

    Комментарии (4)
    5 января 2026, 00:25 • Новости дня
    Пушков напомнил, чем оборачивался «триумф» США в других странах
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Действиям и особенно заявлениям американского президента Дональда Трампа не откажешь в эффектности. Их эффективность – другое дело, отметил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, вспоминая предыдущие военные «победы» США.

    «Предыдущие президенты США тоже были в восторге от своих побед в Ираке, Афганистане, Ливии. Все они торопились объявить о своем триумфе, тогда как временный триумф в итоге оборачивался либо поражением, как в Афганистане, либо катастрофой, как в Ливии и в Ираке, где США завязли на долгие годы», напомнил сенатор.

    Пушков привел цитату Трампа на телевидении, когда он в очередной раз восхищался собой, своим решением и атакой на Венесуэлу.

    «Мы должны дать шанс, чтобы после того, как мы сделали эту невероятную вещь, кто-то другой пришел к власти... Мы должны это сделать снова. Мы можем сделать это снова! Никто не сможет нас остановить. Никто не способен на это», – привел сенатор заявление Трампа на телеканале FoxNews.

    Сенатор отметил, что, напав на Венесуэлу, захватив ее президента, США нарушили все нормы, вновь переполошили весь мир и вернули его к дикому империализму XIX века, по сути, возродив понятие Дикого Запада.

    «The Wild West – в том смысле, что США вновь присвоили себе право творить в Западном полушарии то, что хотят. Но каким будет конечный результат? Не обернется ли «триумф» катастрофой?», – задался риторическим вопросом сенатор Пушков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. При этом в результате атаки США на Венесуэлу погибли 80 человек, среди которых есть как гражданские, так и представители сил безопасности.

    Комментарии (3)
    4 января 2026, 11:36 • Новости дня
    В крупном ДТП в Ростовской области погибли четыре человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Аксайском районе Ростовской области четыре человека погибли и еще двое пострадали, сообщило ГУ МЧС по региону.

    По информации, опубликованной в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте», ДТП произошло на 1042-м километре трассы М-4 «Дон», недалеко от поселка Красный Колос. Там столкнулись пять легковых автомобилей и большегруз.

    Сейчас спасатели ликвидируют последствия происшествия. От МЧС России к работам на месте аварии привлечены 13 специалистов и четыре единицы техники.

    В конце декабря в Нижегородской области большегруз столкнулся с двумя легковыми автомобилями, погибли четыре человека.

    В ноябре в ДТП на мосту под Пензой погибли три человека.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 18:00 • Новости дня
    В Ростовской области задержали предполагаемого виновника ДТП с четырьмя погибшими

    Tекст: Валерия Городецкая

    Водителя грузового автомобиля Mercedes, который, по предварительным данным, стал виновником крупного ДТП с четырьмя погибшими на трассе «М-4 Дон» в Аксайском районе Ростовской области, задержали сотрудники полиции.

    Мужчина 1988 года рождения был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса России, сообщило ГУ МЧС по Ростовской области в Telegram-канале.

    Напомним, в воскресенье в результате крупного ДТП в Аксайском районе Ростовской области погибли четыре человека. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 11:24 • Новости дня
    Мосгорсуд подтвердил изъятие имущества экс-главы кабмина КЧР на 40 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мосгорсуд признал законным решение об изъятии имущества бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимира Кайшева и его родственников на сумму более 40 млрд рублей.

    Суд постановил оставить предыдущее решение без изменений, а жалобу – без удовлетворения, передает РИА «Новости». Инициаторами иска выступили первый замгенпрокурора и Федеральное агентство по управлению госимуществом.

    Прокуратура заявляла, что Кайшев, став чиновником с нарушением антикоррупционного законодательства, продолжал вести коммерческую деятельность. В суде были подтверждены доводы, что Кайшев незаконно приобрел права на земельные участки и производственные объекты, которые были использованы для создания агропромышленных предприятий.

    Также Кайшев получил права на объекты недвижимости и транспорт, часть которых оформил на родственников и знакомых. В материалах дела указано, что за время работы на госслужбе его доход составлял всего 499 тыс. рублей, однако он владел дорогостоящим имуществом.

    В числе ответчиков по делу также указаны Нурет, Елена и Юрий Кайшевы, Ирина Леонова, Артем Мачульский и ООО «Понтос Плаза».

    В сентябре в Москве суд принял решение о передаче государству активов бывшего главы правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева и его семьи на сумму почти 42 млрд рублей.

    Комментарии (5)
    4 января 2026, 22:13 • Новости дня
    В киберполиции указали личные данные, которые нельзя передавать посторонним

    Tекст: Катерина Туманова

    Раскрытие, даже по ошибке, паспортных данных, кодов доступа и других важных сведений может привести к краже денег или использованию вашей личности, напомнили эксперты киберполиции МВД России.

    «Паспорт, ИНН, СНИЛС. Фотография паспорта в ответ на просьбу «подтвердить личность» – прямой путь к краже. Коды доступа: любые одноразовые пароли из SMS или push-уведомлений. Их не запрашивают – их воруют», – предупредили эксперты в Telegram-канале «Вестник киберполиции Росии».

    Не стоит раскрывать и свой адрес, текущее местоположение, привычные маршруты или номера близких, особенно в открытых профилях в интернете. Эти данные превращаются в инструмент против их владельца и его семьи.

    Комбинация имени, даты рождения и номера телефона позволяет подобрать пароль или получить доступ к электронной почте, а также оформить кредит на потенциальную жертву аферистов.

    Эксперты подчеркивают: настоящие службы безопасности не требуют отправки кодов, фото документов или других личных данных якобы «для защиты».

    Любая передача персональных данных посторонним ставит под угрозу финансовую жизнь, репутацию и безопасность.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты киберполиции представили алгоритм действий при обмане по телефону. В МВД раскрыли схемы обмана, при которых жертва сама звонит мошенникам. В МВД раскрыли «праздничные приманки» аферистов в предновогодние дни.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 12:36 • Новости дня
    Автомобилевоз с восемью машинами сгорел на трассе в Красноярском крае

    МЧС: Автомобилевоз с восемью машинами сгорел на трассе в Красноярском крае

    Tекст: Валерия Городецкая

    На трассе возле поселка Сухая Балка в Красноярском крае сгорел автомобилевоз с восемью легковыми машинам, сообщили в краевом ГУ МЧС.

    «Сгорел автовоз с легковыми автомобилями на площади 60 кв. метров. Погибших, пострадавших нет», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

    Сигнал о возгорании поступил 4 января в 13.12 по местному времени. Огонь полностью охватил восемь легковых автомобилей, находившихся на платформе автовоза.

    Для ликвидации пожара на место прибыли три пожарных автомобиля и 12 сотрудников МЧС.

    В декабре в Новой Москве после взрыва полностью сгорел автомобиль.

    В сентябре грузовик загорелся в Северо-Западном тоннеле Москвы.

    Комментарии (0)
    5 января 2026, 04:45 • Новости дня
    Психиатр Шуров назвал поведение Мадуро в США бравадой
    @ [e]STR/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Венесуэльский президент Николас Мадуро своим спокойствием после задержания и транспортировки в США продемонстрировал уверенность и обесценил действия противника, рассказал врач-психиатр Василий Шуров.

    После просмотра видео, на которых Мадуро в наручниках идет по коридору  антинаркотического управления в Манхэттене и говорит «Доброй ночи, счастливого Нового года», психиатр вынес однозначный вердикт.

    «Здесь в чистом виде элемент бравады. Человек обесценивает то, что с ним сделали. Конечно, американцам было бы важно, чтобы Мадуро плакал, трясся. А он, наоборот, показывает, что у него все хорошо», – объяснил Шуров «Аргументам и фактам».

    Психиатр напомнил, что президент Венесуэлы прошел путь от водителя автобуса до лидера Венесуэлы и получил серьезную закалку.

    Кроме того, добавил врач, Мадуро не повторит судьбу Саддама Хусейна, поскольку его противники не имеют достаточной решимости. Предположение о возможном применении препаратов психиатр тоже отверг, указав на то, что что глава Венесуэлы старается обесценить действия врага своим поведением.

    Напомним, 3 января Мадуро с женой доставили в бруклинский центр заключения Metropolitan, где он и проявил поведение, которое призвано было обесценить усилия американских спецслужб и продемонстрировать его психологическую устойчивость.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта». Госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. NYT сообщила, что в понедельника, 5 января, Мадуро предъявят обвинения.

    Комментарии (31)
    4 января 2026, 13:36 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против 70 компаний из России и Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 70 компаний из России, Китая и Виргинских островов.

    «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 3 января 2026 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», – говорится в указе, размещенном на сайте офиса Зеленского, передает РИА «Новости».

    В опубликованных списках указаны 60 российских компаний, девять китайских и одна зарегистрированная на Виргинских островах. Среди попавших под ограничения предприятий названы заводы «Марс», «Полет», «Завод полупроводниковых приборов», опытно-конструкторское бюро «Гиперком», Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения, а также Научно-исследовательский институт космических и авиационных материалов.

    Среди китайских компаний, включенных в санкционный перечень, фигурируют Russwill Telecom Limited, Hong Kong Skyrizon Holding Limited и Moji-Nano Technology Co. Кроме того, под санкции попали пять физических лиц из России.

    В августе Украина ввела санкции против компаний и лиц, связанных с Россией.

    Комментарии (0)
    5 января 2026, 07:30 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении за ночь трех дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Telegram-канале об уничтожении за ночь трех дронов ВСУ над Рязанской областью и Московским регионом.

    «В течение прошедшей ночи с 23.00 4 января до 7.00 5 января дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два – над Московским регионом, в том числе один, летевший на Москву, и один БПЛА уничтожен над территорией Рязанской области», – сказано в сообщении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за семь часов сбили в воскресенье 253 украинских беспилотника над территорией России. При этом в вечерние часы средствами ВПО были ликвидированы более 40 дронов ВСУ над регионами страны. На подлете к Москве в воскресенье были сбиты 42  дрона.


    Комментарии (0)
    4 января 2026, 11:00 • Новости дня
    Эксперты выявили новую новогоднюю мошенническую схему с подарками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мошенники начали предлагать россиянам невыкупленные новогодние подарки якобы от лица сотрудников крупных розничных сетей.

    Эксперты сервиса МТС «Защитник» отмечают, что такая схема активизировалась в период новогодних праздников, передает РИА «Новости». Гражданам звонят и предлагают по сниженной цене купить технику, ноутбуки, смартфоны и другие ценные товары, якобы не забранные предыдущими покупателями.

    Как рассказали аналитики, злоумышленники под предлогом бронирования заказа просят у жертв код из смс, который, по их словам, необходим для подтверждения брони. На самом деле этот код используется для списания денег с банковских карт.

    По словам специалистов, мошенники строят свой обман на доверии к известным брендам и создают у жертв ощущение уникального предложения. Сценарий выглядит весьма убедительно, поскольку содержит детали, которые сложно быстро проверить.

    Ранее в МВД раскрыли самые частые уловки телефонных мошенников.

    Сообщалось, что мошенники использовали новогодние сюрпризы для обмана россиян.

    Комментарии (0)
    Российской экономике удались десять рекордных достижений

    2025 год был непростым для российской экономики. Запад вводил новые санкции, цены на нефть упали еще сильнее, вырос и дефицит бюджета, а заемные деньги остаются по-прежнему дорогими. Однако устойчивости экономики страны это никак не помешало. Какие главные успехи достигнуты в экономике и благодаря каким обстоятельствам? Подробности

    Запад молчаливо поддержал теракт Киева в Хорлах

    Новогодняя атака ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области унесла уже 27 жизней. На фоне этого Москва призывает ООН к немедленному осуждению террористических действий противника. Эксперты отмечают – Киев, не способный продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фронте, из раза в раз прибегает к терроризму, а Европа безмолвно его поддерживает. Подробности

    Штурмовики стали воплощением героизма на поле боя

    Наиболее впечатляющие примеры героизма, в том числе массового, в зоне СВО в 2025 году показали бойцы, сражающиеся на самом переднем крае – штурмовики. А самой значимой войсковой операцией в этом смысле стало освобождение Курской области. Но и в других районах и при других обстоятельствах российские бойцы доказывали свое мужество. Подробности

    Трамп превращает Венесуэлу в Гаити

    США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро. Вашингтон уже предъявил ему обвинения, по которым в случае признания вины грозит до четырех пожизненных сроков. Пока глава Белого дома Дональд Трамп заявляет о триумфальной победе, мировая общественность осуждает действия Вашингтона. Что стоит за операцией и каковы будут ее последствия? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • ЕГЭ 2026: расписание, изменения, обязательные предметы

      Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и в 2026 году останется ключевым инструментом измерения итоговых знаний школьников, в том числе для поступления в вузы. Расскажем об особенностях проведения ЕГЭ в 2026-м и о том, в какие дни пройдут экзамены по тем или иным предметам.

    • Как правильно снять и передать показания счетчиков ЖКХ в 2026 году

      Каждый собственник квартиры в многоквартирном доме должен ежемесячно платить коммунальные услуги, а для этого передавать показания соответствующих приборов учета. Как, кому и каким способом требуется это делать и что будет, если не выполнять данную процедуру?

    • Накопительная пенсия 2026: что такое, как получить и кому положена

      Пенсионные накопления россиян разделяются на несколько частей. Одна из них – накопительная пенсия. Расскажем, что это такое, чем отличается от других вариантов пенсии, кому она положена и как ее получить.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

