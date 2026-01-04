Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.0 комментариев
Арсенал оружия нашли в киевской квартире Миндича
В одной из квартир в Киеве, принадлежащей «кошельку Зеленского» бизнесмену Тимуру Миндичу, обнаружили значительный арсенал зарегистрированного огнестрельного оружия, включая редкие образцы, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Согласно информации украинского издания «Страна.ua», квартира располагается по улице Гусовского, и оружие обнаружили во время проверки, проведенной правоохранительными органами, передает РИА «Новости».
Издание пишет, что в этой квартире хранился наградной пистолет чешского производства – аналог австрийского Glock – CZ P-10. Кроме того, в арсенале Миндича имеются нарезные карабины «Вулкан-ТК», калибр 5,45 миллиметра, Steyr Mannlicher AUG/SA, «АКМС». Уточняется, что все найденное оружие официально зарегистрировано на имя Миндича.
Ранее сообщалось, что бизнесмен Тимур Миндич не планирует возвращаться на Украину, предпочитая находиться в Израиле.
Украинские спецслужбы инициировали расследование по статье о государственной измене в отношении Миндича, который покинул страну.
Миндич, считающийся соратником и «кошельком» Владимира Зеленского, покинул Украину по израильскому паспорту, проходя по делу о коррупции в энергетике.