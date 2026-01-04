У обвиняемого в неуплате 170 млн рублей налогов блогера Гасанова нашли долг по ИП

Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.0 комментариев
Обвиняемый в неуплате 170 млн рублей налогов блогер Гасанов задолжал 61,5 тыс. по ИП
Блогер и бизнес-тренер Гусейн Гасанов имеет задолженность по индивидуальному предпринимательству, сообщили в правоохранительных органах.
Задолженность Гасанова по ИП составляет 61 тыс. 510 рублей, передает ТАСС.
В мае прошлого года Чертановский суд Москвы заочно арестовал Гасанова по делу о легализации преступных доходов. Следователи выяснили, что в 2019–2021 годах блогер не уплатил налоги на сумму более 170 млн рублей. Гасанова объявили в розыск, в том числе по международной линии.
Гусейн Гасанов известен как российский видеоблогер и бизнесмен, автор онлайн-курсов по бизнесу. По данным из открытых источников, сейчас он проживает за пределами России.
В октябре прошлого года бизнес-коуча и блогера Аяза Шабутдинова признали виновным в создании организованной преступной группы. Суд приговорил его к семи годам колонии общего режима и назначил штраф в 5 млн рублей.