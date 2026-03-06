О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
В США опровергли данные об уничтожении Ираном американского F-15
Центральное командование США опровергло информацию Гостелевидения Ирана об уничтожении военными республики американского истребителя F-15 на юге страны.
«В социальных сетях распространяются слухи о том, что над Басрой сбит американский истребитель. Эти слухи безосновательны и не соответствуют действительности», – сказано в аккаунте Центрального командования США в соцсети Х.
При этом КСИР 5 марта подтвердил поражение американского F-15 средствами ПВО.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран уничтожил истребитель F-15 под Тегераном на севере страны. Несколькими днями ранее иранские ПВО уничтожили американский истребитель F-15, а также сбили американский ударный разведывательный беспилотник Reaper на юге страны.