Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?4 комментария
СК сообщил о задержании членов ОПГ в руководстве РЖД
Правоохранители задержали участников организованной группы из числа менеджеров ОАО «РЖД» и коммерсантов, наладивших систему поборов за фиктивные рейтинги надежности грузовых вагонов, сообщил Следственный комитет России.
Следственные органы возбудили уголовное дело против должностных лиц центральной дирекции инфраструктуры РЖД и их сообщников, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Фигурантов подозревают в получении взяток в особо крупном размере в составе организованной группы.
По версии следствия, с июня 2020 года злоумышленники систематически получали деньги от представителей вагоноремонтных предприятий. За вознаграждение чиновники обеспечивали компаниям высокие места в рейтингах безотказной работы и скрывали факты некачественного ремонта.
Организаторы привлекли посредников для сбора средств из более чем 40 регионов страны. Общая сумма взяток составила не менее 19 млн рублей, а к деятельности группы причастны не менее 52 человек.
Силовики провели обыски в Москве, Петербурге и других крупных городах, ряд подозреваемых уже задержан. Операция проводилась совместно с сотрудниками ФСБ и МВД на транспорте.
В 2024 году полицейские задержали более 40 членов ОПГ, занимавшейся незаконным присвоением квартир в Москве.