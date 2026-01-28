Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?4 комментария
Массовое отравление детей произошло после ремонта труб под Костромой
В деревне Шолохово Костромской области после ремонта водопровода более десяти детей обратились к врачам с симптомами острой инфекции, сообщил источник в правоохранительных органах.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, сказал собеседник РИА «Новости».
Ранее жители деревни Шолохово сообщили в социальных сетях, что после ремонта местных коммуникаций у многих поднялась температура до 39 градусов. Люди жалуются на тошноту, рвоту и ломоту в теле.
В прокуратуре региона добавили, что специалисты берут пробы воды и устанавливают точное число пострадавших.
В начале января в Сочи у нескольких детей, приехавших на регбийные соревнования, лабораторно выявили норовирус 2-го генотипа.