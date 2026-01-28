Массовое отравление детей произошло после ремонта труб под Костромой

Tекст: Алексей Дегтярёв

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, сказал собеседник РИА «Новости».

Ранее жители деревни Шолохово сообщили в социальных сетях, что после ремонта местных коммуникаций у многих поднялась температура до 39 градусов. Люди жалуются на тошноту, рвоту и ломоту в теле.

В прокуратуре региона добавили, что специалисты берут пробы воды и устанавливают точное число пострадавших.

В начале января в Сочи у нескольких детей, приехавших на регбийные соревнования, лабораторно выявили норовирус 2-го генотипа.