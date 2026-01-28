Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ рядом с Пролетарским и Миропольем в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Графского, Верхней Писаревки, Нескучного и Круглого.

При этом противник потерял свыше 145 военнослужащих, бронемашину, реактивную систему залпового огня и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада матсредств.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии возле Рубцов, Яцковки, Коровьего Яра в Донецкой народной республике (ДНР), Благодатовки, Нечволодовки, Новониколаевки и Петровки в Харьковской области.

Потери противника при этом составили более 180 военнослужащих, четыре бронемашины и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах Дружковки, Васютинского, Красноторки и Константиновки в ДНР.

ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, бронемашину, три артиллерийских орудия и две станции РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и два склада матсредств.

Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, бригады специального назначения, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии у Сергеевки, Белицкого, Кутузовки, Гришино в ДНР, Межевой, Новоподгородного и Новопавловки в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 390 военнослужащих и пять бронемашин.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Зализничного, Риздвянки, Воздвижевки, Зарницы, Розовки, Комсомольского, Долинки, Цветкового в Запорожской области и Васильковки в Днепропетровской области.

Противник при этом потерял более 270 военнослужащих и четыре бронемашины.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ под Одаровкой в Запорожской области и Садовым в Херсонской области. Уничтожены до 40 военнослужащих и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне российские войска освободили Новояковлевку в Запорожской области. Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов заявил об освобождении Купянска-Узлового

Российские войска улучшили положение на основных участках фронта в зоне СВО.