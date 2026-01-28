Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?4 комментария
Российские войска нанесли удары по силам ВСУ на семи направлениях
В результате ударов российских войск по позициям ВСУ противник за сутки потерял более 1125 военнослужащих и значительное количество техники.
Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ рядом с Пролетарским и Миропольем в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Графского, Верхней Писаревки, Нескучного и Круглого.
При этом противник потерял свыше 145 военнослужащих, бронемашину, реактивную систему залпового огня и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада матсредств.
В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии возле Рубцов, Яцковки, Коровьего Яра в Донецкой народной республике (ДНР), Благодатовки, Нечволодовки, Новониколаевки и Петровки в Харьковской области.
Потери противника при этом составили более 180 военнослужащих, четыре бронемашины и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.
Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах Дружковки, Васютинского, Красноторки и Константиновки в ДНР.
ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, бронемашину, три артиллерийских орудия и две станции РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и два склада матсредств.
Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, бригады специального назначения, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии у Сергеевки, Белицкого, Кутузовки, Гришино в ДНР, Межевой, Новоподгородного и Новопавловки в Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 390 военнослужащих и пять бронемашин.
Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Зализничного, Риздвянки, Воздвижевки, Зарницы, Розовки, Комсомольского, Долинки, Цветкового в Запорожской области и Васильковки в Днепропетровской области.
Противник при этом потерял более 270 военнослужащих и четыре бронемашины.
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ под Одаровкой в Запорожской области и Садовым в Херсонской области. Уничтожены до 40 военнослужащих и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне российские войска освободили Новояковлевку в Запорожской области. Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов заявил об освобождении Купянска-Узлового
Российские войска улучшили положение на основных участках фронта в зоне СВО.