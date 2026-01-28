Юрист предупредил о штрафах за катание детей с горки в неположенных местах

Tекст: Дарья Григоренко

Эксперт напомнил, что если родители ненадлежащим образом исполняют свои обязанности, их могут привлечь к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, передает Газета.Ru.

Печников отметил, что родительские обязанности закреплены в Семейном кодексе. Ст. 63 СК РФ обязывает родителей заботиться о здоровье ребёнка, обеспечивать его физическое, психическое, духовное и нравственное развитие. За нарушения родители могут быть ограничены или даже лишены родительских прав.

Юрист подчеркнул, что такие меры принимаются только в судебном порядке с обязательным участием прокурора и органов опеки. В случае административной ответственности возможно предупреждение или штраф от 500 до 2 тыс. рублей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию и защите прав несовершеннолетних.

