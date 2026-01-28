Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?4 комментария
Песков сообщил о постоянных контактах Путина с Хинштейном
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о регулярных контактах президента Владимира Путина с главой Курской области Александром Хинштейном, находящимся на лечении после аварии.
Песков подчеркнул: «Они постоянно контактируют, я не сомневаюсь, что будут постоянные контакты, множественные».
Песков также отметил, что регион имеет важное значение, а также сталкивается с трудностями, поэтому глава государства уделяет большое внимание вопросам развития Курской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, рабочая поездка губернатора Курской области Александра Хинштейна сорвалась из-за заноса служебного автомобиля на скользкой трассе. Глава Курской области Александр Хинштейн находится в Курской областной клинической больнице после дорожно-транспортного происшествия.