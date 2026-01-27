  • Новость часаКремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии
    Европа нашла в БРИКС торгового партнера вместо США
    Навроцкий обвинил СССР в причастности к Холокосту
    Киргизия подала в суд на Россию из-за полисов ОМС для мигрантов
    В Общественной палате поддержали легализацию онлайн-казино в России
    Ученые передвинули стрелки «Часов Судного дня» ближе к «ядерной полуночи»
    Алиев отправил электрооборудование Украине
    Гренландия не вошла в проект США «Золотой купол»
    В ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России
    Трейдеры сделали максимальные с 2011 года ставки на обвал доллара
    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    Сергей Худиев Сергей Худиев В чем проблема фальшивых богов

    Беда в том, что неоязычество предлагает не игру – а альтернативную идентичность. И эта новая, искусственная идентичность означает разрыв с реальной историей и реально существующим русским народом.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США переходят к тактическим играм

    Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».

    27 января 2026, 21:42 • Новости дня

    МОК пригласил четверых российских спортсменов на Олимпиаду

    МОК пригласил четверых российских спортсменов на Олимпиаду 2026 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов, а также саночники Дарья Олесик и Павел Репилов получили официальные приглашения на участие в Олимпиаде 2026 года в Италии.

    Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил российских спортсменов Юлию Плешкову, Семена Ефимова, Дарью Олесик и Павла Репилова принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 года, передает ТАСС.

    Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Российские и белорусские спортсмены выступят в нейтральном статусе.

    Российские и белорусские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе, без национальной символики и гимна. Такое решение принято на фоне продолжающихся ограничений для спортсменов из России и Белоруссии, введенных в связи со спецоперацией на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила российским горнолыжникам две квоты на участие в Олимпийских играх 2026 года.

    МОК разрешил российским спортсменам только присутствовать на церемонии открытия Олимпиады в Италии без участия в параде. Светлана Журова отметила, что из-за этого спортсмены смогут сосредоточиться на подготовке к соревнованиям.

    27 января 2026, 14:52 • Новости дня
    В Одессе зафиксировали масштабное разрушение энергетической инфраструктуры

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области зафиксированы новые разрушения энергетического объекта, восстановление которого, по оценкам специалистов, может занять продолжительное время из-за масштабов повреждений.

    Компания ДТЭК сообщила о повторном ударе по энергообъекту в Одесской области, передает ТАСС.

    В сообщении подчеркивается, что «разрушения колоссальные» и восстановление работоспособности оборудования потребует значительных временных затрат. В настоящее время продолжается разбор завалов на месте происшествия.

    По данным «Укрэнерго», утром во вторник из-за неблагоприятных погодных условий и массированных ударов по объектам энергетики жители десяти областей Украины остаются без электроснабжения.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве, Харькове, Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Он отметил, что в столице более 1,2 тыс. многоквартирных домов все еще остаются без отопления.

    24 января сообщалось, что в Киеве и Чернигове свыше 1,2 млн потребителей остались без электричества. В ряде регионов продолжают действовать экстренные графики отключения света.

    Ранее представители компании ДТЭК предупреждали о критической ситуации в энергетическом секторе страны, а 16 января в украинской энергетике был введен режим чрезвычайной ситуации. По всей Украине действуют графики веерных отключений электроэнергии.

    Мэр Киева Виталий Кличко ранее называл ситуацию крайне сложной и неоднократно призывал жителей покинуть город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе на юге Украины поврежден объект инфраструктуры. В Сумской, Полтавской и Харьковской областях прозвучала воздушная тревога, а часть Харьковской области осталась без электричества. В Одесской области действует воздушная тревога и в Одессе зафиксированы взрывы.

    27 января 2026, 18:30 • Новости дня
    Киргизия подала в суд на Россию из-за полисов ОМС для мигрантов

    Киргизия потребовала в суде ЕАЭС выдавать в России полисы ОМС семьям мигрантов

    Киргизия подала в суд на Россию из-за полисов ОМС для мигрантов
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Фонд обязательного медицинского страхования Киргизии заявил о судебном разбирательстве в ЕАЭС из-за отказа России выдавать ОМС членам семей трудовых мигрантов.

    Киргизия подала иск к России в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за проблем с выдачей полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) членам семей трудовых мигрантов. Об этом сообщил председатель Фонда обязательного медицинского страхования Киргизии Азамат Муканов на заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам, передает РИА «Новости».

    Муканов заявил: «Российская сторона отказывается выдавать полисы обязательного медицинского страхования членам семей трудовых мигрантов. Кыргызская сторона обратилась в суд ЕАЭС по этому вопросу». По мнению киргизских властей, это нарушает соглашения, принятые в рамках ЕАЭС.

    Глава фонда отметил, что одно заседание суда уже прошло, а окончательное решение ожидается в течение двух недель. В ходе обсуждения депутаты парламента Киргизии подчеркнули необходимость активизации переговоров с российской стороной для упрощения получения полиса ОМС для семей мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 28 ноября президент Владимир Путин подписал закон с новыми условиями получения полиса ОМС для мигрантов.

    По нему минимальный страховой стаж для получения полиса ОМС трудовыми мигрантами в России увеличен с трех до пяти лет, исключение сделано только для высококвалифицированных специалистов.

    А в Общественной палате ранее предлагали обязать мигрантов оплачивать медицинскую страховку при пересечении российской границы.

    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    27 января 2026, 14:58 • Новости дня
    Фицо: Все побегут в Россию делать бизнес после завершения конфликта на Украине
    Фицо: Все побегут в Россию делать бизнес после завершения конфликта на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после завершения конфликта на Украине все будут спешить заключать деловые соглашения с Россией.

    «Когда закончится военный конфликт, все поломают себе ноги, так будут бежать в Россию делать бизнес», – сказал он во вторник на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ТА3, передает РИА «Новости».

    Ранее Фицо призвал восстановить отношения с Россией.

    Глава МИД России Сергей Лавров выделил Фицо, венгерского премьера Виктора Орбана и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша как лидеров, которые строят свою политику в интересах граждан своих государств.

    27 января 2026, 16:48 • Новости дня
    В ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России
    В ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России
    @ Guido Kirchner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия после введения запрета на закупку российского газа с 2027 года готовит аналогичные ограничения на поставки ядерного топлива, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    По словам Итконен, подготовка соответствующего запрета находится на начальной стадии, передает ТАСС.

    «Этот запрет находится на стадии подготовки. Это более сложный вопрос, поэтому я не могу сообщить сроки, [когда он будет представлен], но это произойдет в надлежащее время», – заявила она.

    Ранее Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа с 2027 года.

    27 января 2026, 18:03 • Новости дня
    Эксперт: Банковские карты нужно менять каждые пять лет

    Эксперт Щербаченко: Регулярная смена банковских карт поможет защититься от мошенников

    Эксперт: Банковские карты нужно менять каждые пять лет
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Регулярная замена банковских карт каждые три-пять лет способствует защите от мошенничества, поскольку новые данные карты становятся известны только владельцу, рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

    По его словам, перевыпуск карты значительно снижает риски, связанные с кражей данных и другими мошенническими действиями, передает РИА «Новости» со ссылкой на News.ru.

    Щербаченко отметил, что обновленная карта имеет совершенно новые реквизиты, включая номер и трехзначный CVC-код, что усложняет доступ мошенникам. Сейчас большинство банков предоставляют клиентам возможность подписывать документы и получать пин-коды через мобильные приложения, что повышает уровень безопасности.

    Эксперт также указал на ограниченный срок службы чипа в карте: он может выйти из строя из-за неблагоприятных погодных условий или неправильного обращения. Перевыпуск карты, по мнению Щербаченко, снижает вероятность внезапной поломки и обеспечивает бесперебойное пользование банковскими услугами.

    Кроме того, развитие цифровых технологий влияет и на банковский сектор: обновляются банкоматы, а все новые карты оснащаются функцией бесконтактной оплаты. Щербаченко считает, что регулярная замена карт расширяет возможности клиента и способствует росту лояльности к банку.

    Ранее в Госдуме предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard.

    МВД сообщило о новых схемах блокировки банковских карт мошенниками.

    27 января 2026, 15:32 • Новости дня
    В Петербурге решили отредактировать рекомендации для уроков о блокаде Ленинграда
    В Петербурге решили отредактировать рекомендации для уроков о блокаде Ленинграда
    @ Борис Кудояров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Методические рекомендации к урокам о блокаде Ленинграда, которые вызвали скандал в интернете, будут пересмотрены и отредактированы.

    Комитет по образованию Петербурга заявил, что петербуржцы и педагоги «справедливо обратили внимание и резко отреагировали на крайне неудачные формулировки, допущенные авторами методических материалов», передает «Фонтанка».

    Как ранее рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, в ряде школ учителям раздали методички с рекомендациями к проведению занятий 27 января, где педагогам советовали избегать формулировки «все блокадники – герои» и не подталкивать детей к отождествлению себя с жителями Ленинграда. Также рекомендовалось рассказывать «позитивную» информацию о блокаде.

    Мизулина назвала эти рекомендации реабилитацией нацизма и пообещала обратиться в Следственный комитет с просьбой о проверке. Как пишет издание, в самой методичке говорится, что учителям следует избегать эмоциональных манипуляций, не заставлять детей испытывать определенные чувства и не делать обобщений вроде «все немцы – преступники».

    В комитете по образованию добавили, что спорные методические материалы были разработаны несколько лет назад в Академии постдипломного образования, и уже поручили ее руководству полностью пересмотреть и отредактировать документы. Ведомство уточнило, что рекомендации составлены на основе сборника статей государственного музея обороны и блокады Ленинграда.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал быть достойными подвига защитников блокадного Ленинграда.

    27 января 2026, 18:42 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии

    Кремль: Путин в среду встретится с президентом Сирии

    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа 28 января, сообщил Кремль.

    Глава Сирии будет находиться в России с рабочим визитом, в ходе встречи стороны намерены рассмотреть текущее состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных сферах, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Помимо этого, лидеры уделят особое внимание обсуждению актуальной ситуации в Ближневосточном регионе.

    В октябре Путин принял Шараа в Кремле. Переговоры лидеров продлились два с половиной часа.

    27 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Генпрокуратура направила в суд дело Тимошенко о фейках о ВС России
    Генпрокуратура направила в суд дело Тимошенко о фейках о ВС России
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, обвиняемой в распространении заведомо ложной информации о российских Вооруженных силах.

    По данным пресс-службы Генпрокуратуры, дело будет рассматривать Басманный районный суд Москвы, передает ТАСС.

    Тимошенко объявили в международный розыск в июле 2024 года. В декабре 2025 года ей заочно избрали меру пресечения – заключение под стражу.

    В прошлом году Мещанский суд Москвы признал блогера Илью Варламова (признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов) виновным в распространении фейков о российской армии.

    В июле 2024 года журналиста Михаила Зыгаря (признан иноагентом в России) заочно приговорили к восьми годам шести месяцам лишения свободы за фейки о российской армии.

    27 января 2026, 13:55 • Новости дня
    Венгрия и Словакия собрались судиться с ЕС из-за российского газа

    Фицо: Венгрия и Словакия подадут иски против запрета импорта российского газа

    Венгрия и Словакия собрались судиться с ЕС из-за российского газа
    @ Denes Erdos/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Словакия и Венгрия обираются отдельно обжаловать решение Евросоюза о запрете импорта российского газа с 2027 года, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Венгрия и Словакия намерены подать в суд Евросоюза два отдельных иска против запрета на импорт российского газа с 2027 года, передает ТАСС.

    Такое решение принято из-за невозможности подачи совместной жалобы. Фицо подчеркнул, что, несмотря на раздельные иски, страны будут тесно координировать свои действия по этому вопросу.

    Портал Dennik N приводит слова Фицо: «Совместный иск невозможен, каждая страна подаст иск самостоятельно».

    Также он выразил уверенность, что до вступления запрета в силу конфликт на Украине завершится. По мнению премьера, после окончания конфликта многие страны будут стремиться к восстановлению деловых контактов с Россией.

    Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о подготовке иска в суд ЕС с целью добиться отмены запрета на импорт российского газа с 2027 года.

    Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа с 2027 года.

    27 января 2026, 18:08 • Новости дня
    В Общественной палате поддержали легализацию онлайн-казино в России

    Член ОП Голышенкова: Легализация онлайн-казино позволит вернуть денежные потоки из-за рубежа в Россию

    В Общественной палате поддержали легализацию онлайн-казино в России
    @ Algi Febri Sugita/ZUMA/TASS

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Запрет онлайн-казино не решил проблему азартных игр, а лишь загнал ее в неконтролируемую серую зону. Он не остановил игроков, но привел к росту нелегальных площадок, утечке средств за рубеж и отсутствию эффективной профилактики лудомании. Поэтому легализация казино в интернете под жестким госконтролем – логичный шаг, заявила газете ВЗГЛЯД зампредседателя комиссии Общественной палаты России по экономике и трудовым отношениям Ольга Голышенкова, комментируя соответствующую идею Минфина.

    В Министерстве финансов предложили легализовать онлайн-казино. Согласно идее, можно было бы создать специального оператора, который будет отчислять не менее 30% от выручки с такой деятельности. Таким образом государство сможет получать 100 млрд рублей в год. Администрировать новый налог планируется через ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ).

    «Предложение о создании государственного или квазигосударственного оператора с высокими отчислениями в бюджет (30% и более) является, по сути, признанием провала политики полного запрета онлайн-казино, действующей с 2006 года. Запрет привел не к искоренению, а к масштабной миграции этого рынка в теневой, неконтролируемый сегмент. Десятки тысяч россиян ежедневно играют на зарубежных и нелегальных площадках, что создает три ключевые проблемы: отток капитала за рубеж, полное отсутствие защиты прав российских игроков и невозможность профилактики зависимости», – говорит Голышенкова.

    С этой точки зрения, продолжает собеседница, легализация под жестким государственным контролем – логичный шаг. Он позволит вернуть денежные потоки в правовое поле России и направлять значительные средства (те самые 30%и более от выручки) на социально значимые цели, включая поддержку спорта, культуры и, что критически важно, на финансирование программ по лечению и профилактике игровой зависимости (лудомании или игромании). Эта мера будет способствовать и ослаблению нелегального рынка, став легальной, но строго регулируемой альтернативой, а также позволит ограничить рекламу, ввести обязательную верификацию и системы ответственной игры, контролировать честность игрового процесса.

    Однако легализация сама по себе не панацея, предупреждает член ОП. Это должен быть лишь один элемент комплексной стратегии, которая обязательно должна включать жесткое и неотвратимое преследование нелегальных операторов, блокировку их платежей и рекламы. Без этого легальный оператор просто станет еще одним игроком на огромном черном рынке.

    «При этом нельзя не обратить внимание на колоссальные социальные риски для нашего общества. Именно здесь кроется главная опасность и предмет нашего самого пристального внимания. Легализация не должна превратиться в «зеленый свет» для популяризации азартных игр. Напротив, государство, становясь участником этого рынка, берет на себя колоссальную моральную и социальную ответственность», – подчеркивает эксперт.

    По ее словам, чтобы не допустить роста лудомании, легализация должна быть обставлена самыми жесткими в мире защитными механизмам. Во-первых, необходим полный запрет любой рекламы и продвижения азартных игр, кроме информации о самом легальном операторе и правилах ответственной игры. Во-вторых, должна быть обязательная, углубленная идентификация с привязкой к системе «Госуслуги» и установлением жестких лимитов на депозиты и потери в сутки, неделю и месяц для каждого игрока.

    Также, считает Голышенкова, следует внедрить «умные» системы анализа поведения, которые будут обязаны при первых признаках формирования зависимости (учащение игр, рост ставок) направлять предупреждения, а затем – в принудительном порядке ограничивать доступ к игре и предлагать психологическую помощь. В-четвертых, значительную долю доходов (не менее 50% от всех поступлений) следует направить на создание и развитие государственной сети бесплатной помощи лудоманам и их семьям, на масштабные просветительские кампании об опасности игровой зависимости, особенно среди молодежи.

    «Что касается проблематики возможного спонсирования ВСУ путем направления им части доходов нелегальных казино, то, безусловно, нелегальные онлайн-казино, работающие на россиян, и украинские мошеннические колл-центры – это явления одного порядка, две стороны одной медали криминального бизнеса, паразитирующего на гражданах. Их объединяет общая цель – незаконное изъятие денег у населения. Они базируются вне правового поля России, часто в офшорных зонах или на территориях, недружественных нашей стране, а российское законодательство и надзорные органы не имеют к ним реального доступа», – объясняет Голышенкова.

    Конечные владельцы таких ресурсов и получатели прибыли скрыты, а деньги уходят в «черную дыру» международных финансовых схем, продолжает она. Помимо прямого ущерба гражданам в виде финансовых потерь, долгов, разрушения семей, эти структуры наносят ущерб национальной безопасности России. Их прибыль абсолютно непрозрачна и может быть направлена куда угодно – в том числе на финансирование деятельности, направленной против нашей страны, включая поддержку ВСУ.

    «Легальный государственный оператор – это полная противоположность этой криминальной схеме. Все финансовые потоки проходят через российскую банковскую систему и находятся под контролем Росфинмониторинга и ФНС. Значительная часть выручки будет в принудительном порядке направляться в российский бюджет. Эти средства могут быть целевым образом использованы на социальные программы, здравоохранение, поддержку наших военнослужащих и их семей – то есть на укрепление суверенитета и социальной стабильности России», – рассказывает эксперт.

    При этом сам оператор будет находиться в российской юрисдикции, его владельцы и руководство будут известны и нести ответственность по законам Российской Федерации, отмечает собеседница. Каждый рубль, пришедший в легальное казино, – это рубль, изъятый из оборота нелегального рынка, чьи владельцы могут быть кем угодно.

    Она обращает внимание на то, что легализация – это не только фискальная мера. Это вопрос национальной безопасности и экономического суверенитета. «Пока существует огромный нелегальный рынок, мы, по сути, миримся с тем, что средства наших граждан могут работать против интересов России. Легализация под жестким государственным контролем позволяет перекрыть этот канал, вернуть деньги в правовое поле и перенаправить их на общественно полезные цели», – отмечает член ОП.

    «Представляется, что предложение Минфина – это попытка перевести проблему из плоскости нерешаемого запрета в плоскость жесткого контроля. Подход может быть правильным только в том случае, если приоритетом станет не пополнение бюджета, а защита граждан. Легализация должна быть максимально некоммерческой, технически сложной для доступа и сопровождаться беспрецедентными социальными гарантиями. Общественная палата РФ готова взять на себя роль строгого общественного контролера за этим процессом, чтобы любые решения в этой сфере принимались, прежде всего, исходя из сохранения здоровья и благополучия наших граждан», – заключила Голышенкова.

    Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин посчитал идею Минфина легализовать казино в интернете для пополнения бюджета порочным и безжалостным шагом, который приведет к трагедиям и разорению семей. Он также сравнил инициативу с легализацией проституции и наркомании, как это уже сделали некоторые страны.

    А глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что для начала в России необходимо решить базовые вопросы здравоохранения, доходов и образования. До тех пор, пока они не будут устранены, легализация азартного бизнеса в России преждевременна и социально опасна.

    27 января 2026, 16:12 • Новости дня
    Электроснабжение Мурманска после обрушения опор ЛЭП полностью восстановили

    Чибис: Электроснабжение Мурманска после обрушения опор ЛЭП полностью восстановили

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Мурманске полностью восстановлено электроснабжение после аварии на линиях электропередачи, сообщил глава Мурманской области Андрей Чибис.

    Восстановительные работы в Североморске продолжаются, добавил он.

    «В Мурманске электроснабжение восстановлено в полном объеме. Работы по ЗАТО г. Североморск продолжаются», – написал Чибис в своем Telegram-канале.

    Ранее в Мурманской области завершили монтаж временной линии электропередачи, специалисты начали тестовую подачу напряжения для восстановления электроснабжения в двух городах.

    В воскресенье в Мурманской области решили ввести режим ЧС из-за аварий на электросетях.

    27 января 2026, 14:47 • Новости дня
    Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке
    Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в честь 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

    Это место стало символом стойкости советских солдат в битве за Ленинград и сыграло ключевую роль в успехе операции «Искра» в январе 1943 года, передает ТАСС.

    Путина у мемориала встретили полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава государства возложил к памятнику букет красных роз с черной траурной лентой. Во время церемонии горнист исполнил мелодию песни Льва Гурова «Тишина», а президент почтил память погибших минутой молчания.

    Невский пятачок – одна из самых драматичных страниц в истории Ленинградской битвы, где советские войска упорно пытались прорвать блокаду. В сентябре 1941 года бойцы 115-й дивизии переправились через Неву и захватили небольшой плацдарм, ставший ареной ожесточенных боев вплоть до 1943 года. Защитники ежедневно отражали до 16 атак, переживая до 50 тыс. мин, снарядов и авиабомб за сутки.

    Потери советских войск на этом участке были огромными – по разным данным, более 100 тыс. человек. Среди участников боев был и отец президента – Владимир Спиридонович Путин, который получил тяжелое ранение и был спасен своим соседом по дому, переправившим его под огнем на другой берег к госпиталю.

    В 1972 году на месте сражений был установлен памятник «Рубежный камень», ставший частью мемориального комплекса «Зеленый пояс Славы». На монументе высечены слова Роберта Рождественского: «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы».

    Ранее Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал быть достойными подвига защитников блокадного Ленинграда.

    27 января 2026, 19:40 • Новости дня
    Украина заявила об использовании Россией дронов с системой Starlink
    Украина заявила об использовании Россией дронов с системой Starlink
    @ NASA/Daniel Rutter

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия запустила дроны, использующие спутниковую систему Starlink, заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.

    По его словам, это произошло сегодня, и ситуация требует немедленной реакции, передает «Лента.ру».

    «Сегодня россияне запустили дроны со Starlink. Нам нужно реагировать на это очень быстро», – заявил министр.

    Федоров подчеркнул, что любые проблемы, возникающие у украинской армии из-за использования таких дронов, необходимо оперативно устранить.

    В 2024 году военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские военные применяют спутники связи Starlink в зоне спецоперации, что способствует улучшению разведки и отслеживанию планов противника.

    27 января 2026, 14:39 • Новости дня
    Стало известно о планах Киева возбудить дело против Лукашенко

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим рассматривает возможность возбуждения уголовного дела против президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишут украинские СМИ.

    Этот вопрос обсуждался во время визита Владимира Зеленского в Вильнюс, где он встретился с представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Экономическая правда».

    Отмечается, что ранее украинская сторона избегала публичных контактов с Тихановской, однако именно Киев выступил инициатором нынешней встречи.

    Официальный комментарий от белорусских властей по поводу возможных расследований отсутствует.

    Ранее Лукашенко заявил, что Зеленский был ему как сын, но в итоге поступил как гнида.

    27 января 2026, 14:54 • Новости дня
    Дипломаты разных стран почтили память жертв блокады Ленинграда

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Пискаревском кладбище в Петербурге у монумента Матери-Родины в день снятия блокады Ленинграда были возложены венки, присланные зарубежными дипломатическими представительствами.

    Среди них – венок от народа Индии, а также от Римско-католической церкви, Абхазии, Азербайджана, Танзании, Фиджи и Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, передает ТАСС.

    Цветочные композиции у мемориала также разместили аккредитованные в городе дипломатические учреждения, включая консульства Белоруссии и Киргизии, генеральные консулы Казахстана и Таиланда, а также консул Израиля.

    Почетные консулы Сирии, Намибии и Шри-Ланки в Петербурге отправили отдельные венки в память о жителях города, не переживших блокаду.

    День полного снятия блокады Ленинграда отмечается ежегодно 27 января – в этот день в 1944 году советские войска полностью освободили город от осады, длившейся 872 дня. В памятных мероприятиях традиционно участвует президент России Владимир Путин.

    Напомним, Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

    Ранее Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом.

  О газете
