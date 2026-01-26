Арбитраж Москвы отказался банкротить крупного девелопера «Инград»

Академик Гинцбург объяснил особую опасность вируса Нипах

Академик Гинцбург: От особо опасного вируса Нипах не существует лекарства

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Вирус Нипах входит в число возбудителей особо опасных инфекций. По сути, от него не существует лекарства. Поэтому выздоровление зависит от иммунитета человека. Если иммунитет слабый, то заболевание грозит осложнениями, сепсисом, двусторонним воспалением легких, менингитом. И это действительно может привести к гибели», – пояснил Александр Гинцбург, академик РАН, научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

«Между Россией и Индией действует активное авиасообщение. Наши сограждане любят проводить там осенний и зимний сезоны. Индусы также летают в Россию, в том числе на заработки. Поэтому существует реальная опасность попадания к нам Нипаха. Есть вероятность на уровне ограничительных, карантинных мер пропустить эту инфекцию», – предупредил собеседник.

«За Нипахом не числится крупных вспышек. Тем не менее в последнюю четверть века в Индии и Юго-Восточной Азии периодически происходят всплески заболеваемости, в результате которых гибнут десятки людей. Поэтому России необходимо создать список возбудителей инфекционных заболеваний, против которых у нас должны быть прототипы или консервы вакцинных препаратов. У наших специалистов есть все технологии для этого. Вопрос упирается в госрегулирование», – сказал он.

Ранее стало известно, что Индия оперативно принимает меры по сдерживанию вспышки вируса Нипах (NiV) в восточном штате Западная Бенгалия после подтверждения пяти случаев заражения, в том числе среди врачей и медсестер, сообщает Independent.

Уже почти 100 человек получили указание соблюдать домашний карантин, а инфицированные пациенты проходят лечение в больницах в Калькутте и ее окрестностях, при этом один человек находится в критическом состоянии.

Всемирная организация здравоохранения считает Нипах патогеном высокого риска. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), инкубационный период обычно составляет от четырех до 21 дня. Причем все начинается с неспецифических симптомов, что затрудняет раннюю диагностику. Уровень летальности колеблется от 40% до 75%.

Основными естественными переносчиками являются плодоядные летучие мыши рода Pteropus. Человек может заразиться при прямом контакте с ними или другими животными, а также при употреблении в пищу продуктов, загрязненных слюной, мочой или фекалиями летучих мышей.

Нипах был впервые выявлен в 1999 году после вспышки энцефалита и респираторных заболеваний среди свиноводов и других лиц, имевших тесный контакт с животными, в Малайзии и Сингапуре. Этот случай привел к признанию NiV серьезным зоонозным патогеном, способным передаваться от животных к человеку.

Ранее Александр Горелов, замдиректора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, заявил, что глобальное потепление, ведущее к росту средней температуры на два градуса, чревато появлением 15 тыс. новых вирусных инфекций из-за изменения ареала возбудителей.