СК начал проверку массового заболевания в медучреждении Кузбасса

СК начал проверку массового заболевания в медучреждении Прокопьевска
В медицинском учреждении в Прокопьевске Кемеровской области зафиксировали массовое заболевание пациентов с жалобами на высокую температуру и симптомы вируса, информацию подтвердил следком региона.
Массовое заболевание пациентов медучреждения в Прокопьевске Кемеровской области стало поводом для доследственной проверки, сообщает СК РФ по региону. Ведомство отмечает, что проверка организована по фактам нарушения санитарно-эпидемиологических правил и халатности согласно статьям 236 и 293 УК РФ.
По данным следствия, поводом для реагирования стало сообщение о массовом заболевании, выявленном в ходе мониторинга СМИ 24 января 2026 года. Сейчас следователи изучают состояние здоровья пациентов и выясняют причины возникновения вспышки. Отмечается, что в социальных сетях указывают на 46 заболевших гриппом А, однако официальной информации о числе пострадавших пока нет.
Следствию предстоит установить очаг инфекции, а также оценить реакцию сотрудников медучреждения на первые жалобы и провести необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в роддоме Новокузнецка произошла массовая гибель новорожденных. Там в период новогодних праздников скончались девять новорожденных. После этого власти приняли решение проверить все родильные дома и перинатальные центры Кузбасса.
Также в Кузбассе ведется расследование по факту оказания небезопасных услуг после заражения туристов на горнолыжном курорте Шерегеш в начале января.